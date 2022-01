Une chienne découverte abandonnée au milieu des ordures, trouve sa vocation à des milliers de kilomètres de son pays d'origine

Madi a été abandonnée avec ses frères et sœurs dans une poubelle, en Roumanie, en 2021. Mais la mort n'a pas eu raison de ces chiens. Des bénévoles les ont sauvés et les ont aidés à trouver des foyers aimants.

Au cours de l'hiver 2021, Madi, ainsi que ses compagnons de portée, ont été jetés parmi les ordures à Târgu Neamt, une ville roumaine. Des individus malveillants les ont laissés mourir de faim... Alors qu'un sort funeste leur était réservé, les boules de poils ont été découvertes à temps et remises entre les mains de bénévoles œuvrant en Roumanie.

Les sauveteurs ont même réussi à trouver rapidement une famille pour chaque animal, rapporte ITV dans un article paru mardi 25 janvier 2022. Les rescapés ont fait un voyage de 4 jours pour rejoindre leur nouvelle patrie : l'Angleterre.

© Nicci Knight

Une chienne qui fait le bonheur des enfants

Parmi eux, une petite femelle nommée Madi a trouvé sa vocation. Le toutou s'est révélé si doux et gentil, que ses propriétaires, Maaz Rahman et Nicci Knight, ont décidé de le former en tant que chien de thérapie. C'est ainsi que l'adorable Madi a rejoint les rangs de l'association Pets As Therapy. Après avoir vécu l'enfer, la boule de poils a commencé une nouvelle aventure exaltante, à plus de 2 700 kilomètres de son pays d'origine.

« Malgré tout ce qu'elle a traversé, Madi a tellement d'amour à donner, a déclaré sa mère adoptive, nous avons donc pensé que c'était le moyen idéal de répandre le bonheur qu'elle a apporté dans nos vies. Elle est si attentionnée et douce que nous avons rapidement réalisé qu'elle ferait un chien de thérapie idéal. »

A lire aussi : Un couple remarque un chien abandonné courir après leur voiture et s'arrête pour l'adopter !

Sa première tâche officielle ? Visiter des enfants malades ou autistes au Butterwick Hospice Care à Stockton et au Mackenzie Thorpe Center à Teesside. Sa famille prévoit de l'emmener dans d'autres hôpitaux, écoles et associations, où elle pourra mettre à profit ses compétences de chien de thérapie, ainsi que répandre l'amour sur son passage. Madi est une véritable source de bonheur et de joie.