Abandonnée dans un panier à linge, une chienne protège ses chiots et ceux d'une autre portée jusqu'à leur prise en charge

Abandonnée avec 10 chiots dans un verger californien, une chienne a ému ses sauveteurs par un comportement aussi rare qu'héroïque ; elle élevait aussi 6 petits qui n'étaient pas les siens. Grâce à sa détermination, toute la fratrie a survécu et se prépare aujourd'hui à l'adoption.

Les agents des services animaliers ne savent jamais ce que leurs journées de travail leur réservent, et le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines des surprises auxquelles ils ont droit pendant leurs interventions surpassent tout ce qu'ils peuvent imaginer.

Récemment, ceux de la ville de Shafter, en Californie, ont été témoins d'une scène suscitant à la fois tristesse, à cause du sort de toute une famille canine, et admiration, en raison de l'attitude de la maman face à cette situation.

La découverte, relatée par The Dodo, a eu lieu fin avril 2026. Alertés, les agents animaliers de Shafter se sont rapidement rendus sur les lieux, un verger au milieu duquel on avait abandonné une chienne et 10 chiots dans un panier à linge.



Pawsitively Saved Rescue

Les intervenants ont constaté que 6 des petits canidés étaient plus âgés que les autres. Ils ont été stupéfaits de découvrir, par la suite, que la chienne n'était pas la mère biologique de la demi-douzaine en question. Les 4 autres, en revanche, étaient bien les siens.



Pawsitively Saved Rescue

Pourtant, elle prenait soin de tous les chiots avec le même amour et la même énergie. « Malgré des conditions inimaginables, cette maman dévouée a fait tout son possible pour protéger et prendre soin non seulement de ses propres chiots, mais aussi d'une 2e portée », peut-on effectivement lire sur la page Facebook de l'association Pawsitively Saved Rescue.



Pawsitively Saved Rescue

La famille canine s'épanouit en famille d'accueil

C'est à cette dernière que les rescapés ont été transférés début juin, après avoir été pris en charge par le refuge animalier de la ville de Shafter.

🐕 Pourquoi une chienne adopte les chiots d'une autre ? ❤️ Le souffle au cœur de Sam disparaîtra-t-il ? 🐾 Autres histoires de sauvetage canin inspirantes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.



Pawsitively Saved Rescue

La mère a été appelée Kelly. Les chiots qu'elle a mis au monde ont désormais 8 semaines, tandis que ceux qu'elle a « adoptés » sont âgés de 3 mois. Tous sont en bonne santé, à l'exception du plus petit, Sam, qui présente un souffle au cœur. Les vétérinaires pensent néanmoins que cette affection devrait disparaître à mesure qu'il grandira.

La courageuse Kelly et ses 10 petits protégés ont été confiés à une famille d'accueil et pourront bientôt être proposés à l'adoption.



Pawsitively Saved Rescue

L'info Woopets : Le souffle au cœur chez le chiot, faut-il s’en inquiéter ?

Le souffle au cœur chez le chiot est un bruit anormal entendu lors de l’auscultation, causé par un flux sanguin turbulent dans le cœur Il peut être bénin ou lié à une malformation cardiaque.

Une anomalie parfois transitoire chez le jeune animal

Un souffle au cœur détecté chez un chiot n’est pas toujours synonyme de pathologie grave. Chez certains jeunes animaux, il peut être dit « innocent » et disparaître spontanément avec la croissance et la maturation du système cardiovasculaire. C'est ce qui est envisagé pour Sam.

L’importance d’un diagnostic vétérinaire précis

Seul un examen approfondi permet de déterminer la nature du souffle. L’auscultation peut être complétée par une échocardiographie afin d’évaluer la structure du cœur et d’écarter une malformation congénitale.

Une surveillance régulière de la croissance

Un suivi vétérinaire est essentiel pour observer l’évolution du souffle dans le temps. Le vétérinaire peut ainsi vérifier s’il régresse, reste stable ou s’aggrave, et adapter la prise en charge si nécessaire.

Adapter le mode de vie du chiot

Selon le diagnostic, certaines précautions peuvent être recommandées : limiter les efforts intenses, éviter le stress excessif, privilégier une activité physique progressive et encadrée…

Un pronostic souvent rassurant, mais à ne pas négliger

Dans de nombreux cas, le souffle au cœur chez le chiot disparaît sans conséquence. Toutefois, un suivi sérieux reste indispensable pour garantir une croissance harmonieuse et prévenir toute complication.