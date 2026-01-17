Un chien errant vole une peluche dans un magasin, des clients se cotisent pour la lui offrir comme cadeau (vidéo)

Chez Woopets, on adore les belles histoires, en particulier celles qui ressemblent à de véritables contes de fées. Dans une société où la violence et la méchanceté font rage, le moindre petit geste de bonté envers un animal suffit à remplir notre cœur de joie. Au Mexique, un chien errant a pu compter sur la générosité des clients d’un centre commercial pour avoir une peluche... et bien plus encore. On vous raconte.

Le centre commercial Plaza Las Américas de Mérida, au Mexique, accueillait de nombreux clients venus acheter leurs derniers cadeaux quelques jours avant Noël. Mais comme le rapporte The Dodo, ils n’étaient pas les seuls à espérer ne pas repartir les mains vides…

En effet, l’une des passantes, nommée Ale Rivero, a observé un chien errant devant un magasin de jouets. « Il a attrapé une peluche et a essayé de partir, mais les employés ont essayé de la lui reprendre, et il a refusé de la lâcher », déclarent-elles à nos confrères d’outre-Atlantique.

© @gustavobaltazartrejo / TikTok (capture d'écran)

Le chien a pu compter sur la générosité des clients

Très vite, une foule de clients s’est formée pour contempler cette scène inhabituelle. Mais nombre d’entre eux ont décidé de ne pas rester de simples spectateurs. Plusieurs inconnus ont commencé à cotiser pour payer le jouet du chien !

Grâce à ce bel élan de générosité, le va-nu-pattes a pu repartir avec sa peluche, achetée par des âmes bienveillantes. Sa joie de recevoir un cadeau a mis du baume au cœur des témoins de la scène. « C’était tellement touchant de le voir si heureux », confie Ale.

Une vidéo du toutou, publiée sur TikTok, a cumulé 2,1 millions de vues et plus de 225 000 mentions « j’aime ». « Oh c’est super ! C’est un petit garçon et il voulait son doudou », commente une utilisatrice du réseau social. « Merci à tous de lui avoir offert un cadeau de Noël », écrit une autre internaute touchée par cette histoire, qui ne s’est pas terminée par ce don…

Un cadeau en plus

Peu de temps après avoir vu les images sur les réseaux sociaux, un bon samaritain nommé Allan s’est rendu au centre commercial pour retrouver le chien et le sauver de la rue. Par chance, le toutou était toujours présent sur les lieux !

À la suite de son sauvetage, l’animal s’est vite habitué à sa nouvelle maison et à la présence de son bienfaiteur, qui espère le garder en sécurité pour toujours. « Il est un peu espiègle, indique Allan, mais il est très affectueux. »

Quel merveilleux Noël pour ce gentil chien ! Une peluche toute neuve et une famille aimante, que demander de plus ?

© The Dodo