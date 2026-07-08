Venu débarrasser un client de déchets encombrants, il voit un chiot blessé et paie 18 euros pour le sauver (vidéo)

Repéré blessé et seul devant une habitation, un chiot a été vendu 20 dollars par son propriétaire à un intervenant venu travailler sur une propriété voisine. Ce dernier a pris l’animal en charge et alerté les services animaliers, avant de lancer un appel de retrouver sa trace et obtenir de ses nouvelles en famille d’accueil.

Mike Conley est à la tête de Coastal Junk Solutions, une entreprise de débarras à Summerville en Caroline du Sud (Etats-Unis). Il est récemment intervenu sur une propriété dont il a retiré des déchets encombrants. Alors qu'il venait d'achever le travail, il a remarqué un chiot seul et qui boitait devant la maison d'en face.

Habitué à rencontrer des chiens errants dans le secteur, Mike Conley a toujours des croquettes dans sa voiture pour les nourrir. Il est allé en chercher pour les donner au jeune canidé blessé. D'abord méfiant, ce dernier s'est finalement approché de lui en remuant timidement la queue.



@coastaljunksolutions / TikTok

Peu après, un homme est arrivé en voiture. Il habite la maison en question et a expliqué à Mike Conley qu'il était le propriétaire du chiot, ajoutant que celui-ci avait été percuté par une voiture et qu'il cherchait à le vendre.

Prêt à tout pour sauver le petit quadrupède, Mike Conley lui a tendu les 20 dollars (18 euros) qu'il réclamait et l'a emmené pour prendre soin de lui.

C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo TikTok ci-dessous, relayée par The Dodo :

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Installé dans la voiture, le chiot était clairement ravi de profiter de la climatisation ; la température était de 35°C ce jour-là. Son bienfaiteur a appelé le service animalier local qui a promis d'envoyer un agent.

Le chiot a été soigné et placé en famille d'accueil

Au téléphone, Mike Conley a voulu s'assurer que son protégé ne risquait pas l'euthanasie. Son interlocutrice lui a garanti que cela n'allait pas se produire et que le chiot allait recevoir tous les soins nécessaires avec l'aide de l'association Charleston Animal Society.

Mike Conley était rassuré, d'autant plus qu'il ne pouvait pas le garder, ayant déjà un chien à la maison, ainsi que plusieurs autres accueillis temporairement.

Comme convenu, une agente est venue chercher le chiot pour l'emmener au refuge. Une semaine plus tard, Mike Conley a rappelé le service animalier, qui lui a annoncé que le petit chien était en famille d'accueil.

L'homme souhaite désormais retrouver cette famille pour avoir des nouvelles du chiot. Sur TikTok, il a lancé un appel à l'aide dans ce sens.