Sauvé de l'errance, ce chien de la police gardoise est agressé lors d'une bagarre alcoolisée mais parvient à y mettre fin

A peine intégré à la brigade cynophile de la police nationale du Gard, Jim a déjà prouvé toute l’étendue de ses qualités lors d’une intervention mouvementée à Nîmes. Le chien a permis de mettre fin à une bagarre en plein centre-ville, ayant été lui-même pris pour cible par l’un des protagonistes.

Le mois dernier, nous vous parlions de Jim, chien à la trajectoire hors du commun. Ce croisé Berger Belge Malinois / Malamute de l'Alaska, âgé d'un peu plus d'un an, avait rejoint les forces de l'ordre en avril après avoir été sauvé de l'errance et pris en charge par un refuge SPA. Il succédait ainsi à son congénère Max, parti à la retraite.



Police Nationale du Gard / Facebook

Faisant désormais partie de la brigade cynophile de la police nationale du Gard, il en est rapidement devenu la « mascotte ». Jim n'a pas tardé à confirmer sur le terrain tout le bien que l'on pensait de lui. Il a mis fin à un épisode de violence s'étant produit dans le centre-ville de Nîmes, une intervention au cours de laquelle il a lui-même été pris pour cible, rapportait ICI.fr le jeudi 18 juin.

Les faits se sont déroulés le mercredi soir, aux alentours de 21h30. Jim et son maître-chien étaient en patrouille quand une bagarre a éclaté entre 2 individus aux abords de l'esplanade Charles-de-Gaulle.

La bagarre stoppée par Jim malgré son agression

Le binôme s'est aussitôt interposé, et l'entrée en action du chien « a permis de stopper la bagarre et a tenu les protagonistes à distance », peut-on lire sur la page Facebook de la Police Nationale du Gard.

Toutefois, l'une de ces personnes, manifestement sous l'emprise de l'alcool, a décidé de s'en prendre au brave Jim, mais elle a été interpellée et placée en garde à vue.

« Bravo à Jim et à la réactivité des effectifs de la brigade cynophile, qui n'ont pas été blessés durant l'intervention, qui ont permis de mettre un terme au différend et à rétablir le calme au centre-ville », conclut l'auteur de la publication Facebook.

L'info Woopets : comment les chiens policiers restent-ils concentrés lors d’interventions stressantes ?

Les chiens de travail comme Jim sont spécifiquement entraînés à garder leur calme dans des situations très agitées. Cette maîtrise repose sur plusieurs éléments :

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Une socialisation précoce à différents environnements, bruits et foules.

Un apprentissage progressif de l'obéissance, même en présence de fortes distractions.

Une relation de confiance étroite avec le maître-chien, qui constitue leur principal repère sur le terrain.

Un suivi régulier de leur état physique et émotionnel pour éviter le stress chronique ou l'épuisement.

Même les chiens les mieux formés peuvent être exposés à des risques lors d'interventions. C'est pourquoi leur protection et leur bien-être font partie intégrante du travail des unités cynophiles.