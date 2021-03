Deux policiers en patrouille découvrent un chaton abandonné qui ne veut plus les quitter !

Lors d'une patrouille, un duo d'agents du Département de police de Durham en Caroline du Nord, a fait une découverte plus ou moins insolite, mecredi 24 mars. Les policiers ont récupéré un chaton errant. Perdu et effrayé, la petite boule de poils s'est ensuite montrée très à l'aise avec ses protecteurs, faisant fondre leur coeur.

Les humains ne sont pas les seuls à avoir besoin des forces de l'ordre. En milieu de semaine dernière, les agents J. N. Rowsey et E. L. Masnik ont patrouillé près de Dawkins Street et de Linwood Avenue, lorsque leurs regards se sont posés sur un chaton. Le petit animal rôdait seul dans la rue et semblait apeuré sans mère à ses côtés, explique Lovemeow. Les policiers ont alors questionné les résidents du quartier et cherché la chatte, sans succès.

L'agent Rowsey a ramené le tigré dans son véhicule de fonction et l'a enveloppé dans une serviette pour le réchauffer et le calmer. Âgé seulement de 6 semaines, le félin est sorti de sa coquille et est devenu plus confiant. Après une séance de câlins avec sa sauveuse, le bébé a naturellement grimpé sur son épaule et a miaulé gaiement, visiblement heureux de sa nouvelle situation.

© The Durham Police / Twitter

A lire aussi : Un chaton amaigri et orphelin retrouve goût à la vie en se liant d'amitié avec un autre chat sauvé

Une intervention salvatrice qui a conduit à l'adoption du chaton

En plus de trouver une place sur l'épaule de sa bienfaitrice, l'animal s'est faufilé dans son coeur. Attendrie, Rowsey s'est tellement attachée à l'adorable chaton, qu'elle a décidé de l'adopter et de le nommer affectueusement Dobby. Le quadrupède a reçu les soins nécessaires chez le vétérinaire, puis a commencé un nouveau chapitre de sa vie aux côtés de Rowsey, qui n'en est pas à son premier sauvetage de chat.

La patrouille a permis à Dobby d'être sauvé d'une existence vagabonde et de trouver un foyer chaleureux où il se sent désormais en sécurité et, surtout, très aimé.