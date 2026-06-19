Grâce au flair exceptionnel de leurs 2 Bergers Allemands, ces propriétaires libèrent 2 chatons coincés dans une grange

Le 25 mai dernier, Brett et Guste Dugas, 2 habitants de l’Ohio (États-Unis), postaient une vidéo sur leur compte Instagram après que leurs 2 Bergers Allemands ont découvert 2 minuscules chatons dans une grange fermée à clé située au fond de leur jardin. Grâce aux chiens, les petits chats, dont on ignore combien de temps ils sont restés enfermés dans la remise, sont désormais en sécurité et en bonne santé.

Mya et Livia, les 2 Bergers Allemands de Brett et Guste Dugas, ont fait une découverte inattendue le mois dernier au fond du jardin de leurs maîtres. Là se trouve une grange abandonnée depuis longtemps, renfermant de vieux outils et qui était, jusqu’alors, le lieu de prédilection des marmottes du quartier. Si bien que, lorsque les 2 chiens se sont mis à renifler et fureter dans les parages avec une certaine insistance, Brett et Guste ne se sont pas inquiétés plus que cela.

laughwithbrett / Instagram

Une attitude inhabituelle

Cependant, les jours passaient et les 2 chiens ne cessaient de rôder dans les parages et semblaient agités. Si bien que Brett a décidé d’aller voir par lui-même, comprenant qu’il y avait sans doute bien plus que des marmottes.

« Mya et Livia ne quittaient pas la porte des yeux. Je veux dire, elles ne faisaient que renifler. Et puis Mya a commencé à creuser le sol juste à côté » expliquait Brett au média The Dodo .

C’est là qu’il a remarqué une présence surprenante, comme le montrent les images dévoilées sur le compte Instagram du couple.

2 boules de poils grises

« J’ai juste jeté un coup d’œil à travers la fenêtre sale et délabrée, et j’ai aperçu ce petit chaton gris assis là, les yeux fermés, en train de miauler », ajoutait Brett. Alarmé par la situation du petit chat, Brett est allé solliciter l’aide de son voisin afin d’ouvrir la remise fermée à clé. Équipés d’un coupe-boulons, ils ont pu entrer dans la grange et ont récupéré le chaton. Cependant, Brett sentait qu’il n’était peut-être pas seul. Il a alors fouillé les lieux et a fini par trouver le frère de la boule de poils grise, caché dans un coin. Les 2 chatons souffraient d’infections oculaires et nécessitaient des soins urgents.

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Mis en sécurité

Les Dugas ont alors contacté l’association Lucky Paws Rescue afin qu’elle les prenne en charge. Ce que les bénévoles ont fait sans tarder. En 10 jours, les 2 chatons ont pu reprendre du poil de la bête grâce aux soins apportés par leurs sauveurs.

« Ils réagissent bien au traitement, et [le sauveteur] a dit qu’ils allaient guérir sans problème », confiait Brett Dugas.

Baptisés Barney et Shedeur, les 2 chatons sont en pleine santé aujourd’hui et seront stérilisés puis proposés à l’adoption dès qu’ils seront assez grands. Un sauvetage qui n’aurait pu être possible sans le flair de Mya et Livia. « Que [Mya et Livia] aient eu pour intention de flairer une friandise ou d’aider à faire ce qu’il fallait, quoi qu’il en soit, leur nez a joué un rôle essentiel dans cette histoire », concluait Brett Dugas, fier du comportement de ses chiens.

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L’info Woopets : le flair des Bergers Allemands est-il supérieur à la moyenne ?

Le Berger Allemand possède un flair bien plus développé que de nombreuses autres races de chiens. C’est pourquoi il est souvent employé dans différents domaines :

la détection de stupéfiants,

la détection d'explosifs,

le pistage,

ou encore la recherche de personnes disparues, bien que, dans ce contexte d’autres races soient encore plus performantes, comme le Chien de Saint-Hubert, par exemple.

S’il est utilisé dans l’armée, la police ou les services de secours, c’est aussi pour ses autres compétences, notamment, son intelligence, son endurance, sa capacité à travailler dans des environnements difficiles. Il est intéressant de se rappeler que le Berger Allemand faisait partie des équipes sanitaires durant les deux guerres mondiales. En effet, il aidait les hommes à retrouver les soldats blessés sur les champs de bataille, son flair exceptionnel lui permettant de repérer ces hommes incapables d’appeler à l’aide. Ainsi, il guidait les secours au milieu des décombres, même dans l’obscurité ou dans des conditions compliquées, et était, par ailleurs, capable de transporter du matériel de premiers soins.