Pour les 4 ans de leur chienne de thérapie, des élèves lui réservent une adorable surprise en lui chantant « Joyeux anniversaire » (vidéo)

À l’école, tout le monde a son chouchou… et à la Howe Green House School, au nord de Londres, Willow remporte certainement tous les suffrages. Pour ses 4 ans, la chienne de thérapie a eu droit à une fête improvisée par les élèves, entre chansons et câlins. Une scène joyeuse qui a attendri tout Internet.

En Grande-Bretagne, les chiens de thérapie jouent un rôle de plus en plus apprécié au sein des établissements scolaires, où ils contribuent au bien-être émotionnel et à l’apaisement des élèves. C’est notamment le cas de Willow, une Golden Retriever qui intervient à la Howe Green House School de Bishop’s Stortford (Angleterre). Très populaire auprès des enfants, elle participe à instaurer un climat plus serein et chaleureux dans l’école. À tel point que les élèves ont tenu à lui organiser une jolie surprise pour son anniversaire, une gentille attention rapportée par le média India Today.

Une célébration attendrissante

La célébration des 4 ans de la chienne a en effet offert une scène particulièrement attendrissante, partagée sur la page Instagram officielle de l’établissement. On y voit les élèves réunis autour de Willow, formant un demi-cercle, en train de chanter « Joyeux anniversaire » avec une joie communicative.

Au centre de l’attention, la boule de poils reste assise calmement, visiblement habituée à l’agitation joyeuse des enfants, tout en remuant la queue et en observant la scène avec curiosité.

L’ambiance, à la fois pleine d’énergie et de tendresse, illustre parfaitement le lien affectif fort qui s’est tissé entre elle et les élèves, pour qui elle est devenue bien plus qu’un simple chien de l’école.

Dans le message accompagnant la vidéo on peut lire : « Joyeux 4e anniversaire à Willow, notre chienne de thérapie ! Hier, tous les enfants ont souhaité un très joyeux anniversaire à Willow et ont participé à la célébration de cette journée spéciale. »

Une vidéo qui donne le sourire

Partagée sur Instagram, cette vidéo est rapidement devenue virale et a suscité une vague de réactions émues sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été nombreux à commenter la scène, saluant le calme impressionnant de la chienne de thérapie, restée sagement assise pendant que les élèves lui chantaient « Joyeux anniversaire ».

© @howegreenhouseschool / Instagram

Beaucoup ont trouvé la séquence particulièrement attendrissante et réconfortante, avec des enfants réunis autour de leur chien de thérapie dans une joyeuse atmosphère.

Certains ont même plaisanté sur le côté insolite mais touchant de voir une classe entière chanter pour un chien, tout en affirmant que la vidéo avait égayé leur journée !

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© @howegreenhouseschool / Instagram

Mais au-delà de l’émotion suscitée, cette vidéo rappelle surtout à quel point les chiens de thérapie comme Willow ont un vrai talent pour créer du lien, apaiser les élèves et transformer une simple école en un endroit où l’on se sent un peu comme chez soi. Tout cela vaut bien une petite chanson !