9 chiens sauvés après la fermeture d’un abattoir, quelques jours avant le festival de Yulin

Le 3 juin 2026, des membres de l’association Humane World for Animals se sont déplacés pour rencontrer le propriétaire d’un abattoir de chiens situé à Yulin, dans la province du Guangxi, en Chine, juste après sa fermeture. Une fermeture rendue possible grâce à un accord établi par l’association de protection animale Vshine et la Humane World for Animals, et ce, à quelques jours de la tenue du tristement célèbre festival de la viande de chien de Yulin. Une victoire qui rappelle malgré tout que ce festival a toujours lieu en dépit du combat des défenseurs des animaux.

Le 3 juin dernier, des représentants de l’association Humane World for Animals se sont rendus à Yulin, en Chine, pour rendre visite à des chiens dans un abattoir et rencontrer le propriétaire des lieux. Celui-ci est aujourd’hui soulagé de voir son abattoir fermer ses portes de façon définitive après de trop longues années passées à y abattre des chiens pour leur viande.

Le propriétaire soulagé

« Je tue des chiens depuis près de 20 ans. C'est un métier sordide et cela me met mal à l'aise », déclarait l’homme, désigné sous le pseudonyme de M. Huang. « Je me réjouis à l'idée de mener une vie paisible », avouait-il avant d’ajouter : « Je suis soulagé de laisser tout cela derrière moi et d'avoir une vie plus stable. Sans le soutien de ce programme, je n’aurais pas pu changer de vie, mais je pense que beaucoup d’autres commerces de viande de chien à Yulin choisiraient de fermer s’ils bénéficiaient d’un tel soutien. »

Humane World for Animals

Parmi les 9 chiens sauvés par l’association HWA se trouvaient 3 chiens portant un collier, le signe qu’ils appartenaient auparavant à quelqu’un et qu’il s’agissait d’animaux volés.

Si le secteur semble être en déclin, et que certains abattoirs, comme celui de M. Huang, ferment, il n’en demeure pas moins toujours actif.

Un accord juridique

La fermeture de cet endroit sordide a été rendue possible grâce à un accord signé entre le propriétaire et l’association de protection animale Vshine , et soutenu financièrement par la Humane World for Animals. Grâce à la HWA, les 9 chiens sauvés peuvent bénéficier d'une seconde chance, comme l'indiquait l'une des récentes publications de l'association sur son compte Facebook.

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