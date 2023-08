Un chat orphelin devient membre d'une surprenante famille constituée de gros rongeurs (vidéo)

A priori, chats et rongeurs ont peu de chances de connaître une cohabitation pacifique, les premiers étaient les prédateurs potentiels des seconds. Il existe pourtant bien des exceptions, et l’histoire d’Oyen en fait partie.

En l’occurrence, il ne s’agit pas de rongeurs comme les autres et ils sont bien trop imposants pour que ce chat roux soit une menace pour eux. Ce sont, en effet, des capybaras et ils ont fait du félin un véritable membre de leur famille, rapporte The Marye Sue.



Oyen et ses amis hystricognathes ne vivent pas en pleine nature, mais dans un parc zoologique. On ne sait pas précisément à quel moment le chat a élu domicile au zoo Negara à Ampang, dans la périphérie de Kuala Lumpur en Malaisie, mais il avait commencé à y être aperçu pendant la pandémie de Covid-19.

On ne sait pas grand-chose non plus du passé d’Oyen. Il avait très probablement perdu sa mère alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chaton. Pourquoi avait-il choisi ce groupe de capybaras parmi la multitude d’autres animaux du zoo ? Peut-être en raison de leur caractère extrêmement sociable. Ils l’ont facilement accepté parmi eux et il ne les a pas quittés depuis.

C’est désormais Oyen et les capybaras que les visiteurs viennent voir

Aujourd’hui, Oyen est souvent vu à leurs côtés, notamment lors des repas. Pourtant, ils n’ont pas le même régime alimentaire ; les chats sont évidemment carnivores, tandis que les capybaras sont herbivores. Cela ne les empêche pas d’être ensemble dans ces moments où chacun mange à sa faim et profite de la compagnie des autres.



Les soigneurs du zoo veillent sur Oyen et font en sorte qu’il ne manque de rien. Récemment, les responsables de l’établissement ont même décidé d’ajouter une plaque mentionnant son nom à celle indiquant l’enclos des capybaras.



Oyen le « chat-pybara » est devenu très populaire auprès des visiteurs, qui aiment le voir interagir avec les membres de son improbable, mais bienveillante famille.

