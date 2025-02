Un chiot défie les lois de la physique en escaladant son enclos pour échapper à l'euthanasie

Madeline est ce que l’on appelle une mère d’accueil. La bienfaitrice est bénévole sur la liste d’euthanasie de BARC Houston. Elle publie régulièrement des vidéos sur Instagram sous le pseudonyme « @madtotherescue ». Sur son compte, elle raconte les histoires des chiens qu’elle rencontre. « Je vais au refuge et j’aime rencontrer les chiens destinés à l’euthanasie faute de place », a-t-elle déclaré à Newsweek.

Selon le groupe de défense des animaux Shelter Animals Count, plus de 359 000 chiens et 330 000 chats ont été euthanasiés en 2023. Mason, un pauvre petit chiot, devait subir le même sort.

Madeline a raconté cette rencontre improbable : « Je marchais simplement dans le refuge quand j’ai tourné la tête et vu ce chiot suspendu à sa gamelle, je le voyais à travers la fenêtre ! J’ai dû aller voir s’il allait bien, mais j’ai aussi filmé, sachant qu’il était sur la liste d’euthanasie et que cela attirerait l’attention sur lui. »

Une vidéo qui a sauvé la vie de Mason

Sur la vidéo, on peut voir Mason tenter désespérément de s’enfuir. En légende, Madeline explique que Mason essayait de se sauver pour sauver sa vie et celle de sa famille. « Vous imaginez qu’il a défié toutes les lois de la gravité ? Il pèse 1,1 kg et a grimpé sur une mangeoire. Je n’ai absolument aucune idée de comment il a fait, mais ce petit gars est un vrai dur à cuire. Il se bat pour ses frères et sœurs et il est hors de question qu’il les laisse être euthanasiés ! »

La vidéo a récolté près de 20 000 likes et autant de commentaires. La vidéo a sauvé la vie de Mason et sa famille puisque depuis, ils ne sont plus sur la liste d’euthanasie. Il leur reste encore à trouver une famille aimante pour les adopter, mais ils ne sont plus en danger de mort.

On peut lire en commentaire : « Une telle détermination mérite d’être récompensée par la liberté » ou encore « Une âme déterminée… Il doit s’en sortir. »

Nous attendons des nouvelles de Mason et sa famille.