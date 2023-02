Violenté par son ancien maître pendant de longues années, un chien arrive au refuge à l’âge de 14 ans

Il ne ferait pas de mal à une mouche. Il déborde de gentillesse. Pourtant, la plus grande partie de sa vie fut un véritable calvaire. Chokemba, 14 ans, a été victime de maltraitance de la part du compagnon de son ancienne maîtresse. Son corps meurtri témoignait des atroces souffrances de son passé.

Ce « papy très agréable » est arrivé dans un refuge de Montpellier en juillet 2022 avec « la mâchoire fracturée », « les dents arrachées » et « de nombreuses plaies », rapporte 30 Millions d’Amis. Avec un vécu aussi douloureux, Chokemba ne rêvait que d’une seule chose : pouvoir s’offrir un nouveau départ dans un foyer aimant.

Un rêve exaucé

Quelque temps après son arrivée, le chien sénior a croisé la route de Claire, une adoptante dévouée aux animaux en difficulté. Elle a d’ailleurs, sous son toit, 7 chiens issus de sauvetage. En rencontrant Chokemba, l’habitante de Mèze (34) a décidé qu’il était temps d’en adopter un huitième !

DR / 30 Millions d’Amis

« Je me suis déplacée au refuge pour une petite femelle cancéreuse, mais elle avait déjà été adoptée. Non loin du box qu’elle occupait, il y avait un autre chien qui attendait : Chokemba ! Lors d’une seconde visite, je l’ai pris avec moi. Je n’avais qu’une envie : qu’il finisse sa vie au chaud », confie la jeune femme.

Claire a fait preuve de précaution en accueillant Chokemba dans sa maison : « On a pris le temps de voir s’il s’entendait avec tout le monde. On doit être vigilant. On lui a présenté les animaux un par un, et ça s’est bien passé. Il faut dire que c’est une crème. »

DR / 30 Millions d’Amis

Depuis, le canidé a fait la connaissance de Pepper Potts, Lilly, Chouchou, Jerrie, Sweetie, Syrah et Ti’Loup. Tous ensemble, ils forment « une jolie petite famille », pleine d’amour et d’insouciance. Le chien sénior est « très tolérant » face aux chamailleries quotidiennes de ses cadets, qui ne l’empêchent toutefois pas de profiter d’un lieu chaleureux et confortable où il peut enfin se reposer.

L’arrivée de Chokemba dans son nouveau foyer a été facilitée par l’Opération Doyens de la Fondation 30 Millions d’Amis, dont le refuge de Montpellier est partenaire. La Fondation s’engage à couvrir les frais vétérinaires liés à toute adoption de chien âgé de 10 ans ou plus, à hauteur de 600 €.

DR / 30 Millions d’Amis

« Cela a été décisif dans notre décision vu que nous avons d’autres chiens. C’est une sensibilisation supplémentaire. Prendre un chien, c’est assurer ses besoins ; sauver un vieux, c’est sauver une vie », conclut Claire.