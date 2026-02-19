En pleine épreuve olympique de ski de fond, un chien surgit sur la piste et se met à courir derrière 2 athlètes (vidéo)

Scène insolite lors des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Invité inattendu, un chien-loup est venu semer une joyeuse pagaille sur la piste en pleine épreuve de ski de fond. Ce qui n'a pas manqué de faire sourire spectateurs et internautes.

Pour la Grecque Konstantina Charalampidou et la Croate Tena Hadzic, engagées lors des qualifications du sprint libre par équipe en ski de fond, aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina (Italie), la matinée du mercredi 18 février n'aura pas été mémorable par le résultat final. Les 2 concurrentes n'ont malheureusement pas pu décrocher leurs places pour la finale à l'issue de leur passage. En revanche, elle aura été marquée par la participation inattendue d'un chien joueur et débordant d'énergie. Un récit insolite rapporté par Le Parisien .

Alors que les 2 fondeuses étaient sur la dernière ligne droite, le Chien Loup Tchécoslovaque est entré en scène, puis s'est mis à courir derrière elles. Il ne semblait ni agressif, ni particulièrement nerveux. Le quadrupède était simplement un peu perdu, très probablement décontenancé par la foule et l'agitation, et surtout désireux de se dégourdir les pattes sur la neige. Il paraissait d'ailleurs, à un moment donné, davantage intéressé par la caméra sur rail courant le long de la piste que par les skieuses.



Le Parisien / Facebook

Le canidé est allé jusqu'à franchir la ligne d'arrivée et a même eu droit à sa photo-finish, que l'on peut découvrir dans la vidéo postée par Le Parisien sur sa page Facebook :

Il a pleinement profité de ce court moment de gloire avant d'être rattrapé par des membres de l'organisation, qui n'ont pas manqué de le câliner.

Il s'appelle Nazgul et vit près du site

Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un chien errant, notamment car il portait un collier. Cela a été confirmé un peu plus tard par différents médias, notamment AJU Press qui a indiqué qu'il avait échappé à son propriétaire pendant que ce dernier le promenait avant la course.

Le Parisien / Facebook

On connaît même désormais son nom, Nazgul en l'occurrence, inspiré de l'univers du « Seigneur des Anneaux ». Sa famille habite à proximité du site olympique situé dans le village de Tesero, au cœur de la Val di Fiemme dans les Dolomites.

Il a donc sans doute retrouvé son maître et sa maison après avoir été mis en sécurité.