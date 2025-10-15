Prisonniers d'un taudis, 12 chiens découvrent enfin la liberté et l'espoir après l'intervention d'une association

En région parisienne, 12 chiens ont été secourus par une association de protection animale alors qu’ils vivaient dans un appartement surchargé et en état de délabrement avancé.

A Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Action Protection Animale est intervenue dans un appartement insalubre et surpeuplé de chiens, à la demande des services vétérinaires du département. Accompagnés des forces de l’ordre et d’une équipe médicale, les bénévoles y ont découvert 12 canidés de type Staff qui vivaient dans des conditions totalement inadaptées, rapportait l’association sur son site .

D’après les constatations effectuées sur les lieux, le propriétaire était manifestement atteint des syndromes de Noé (accumulation excessive d’animaux) et de Diogène (accumulation compulsive d’objets, négligence extrême de l’hygiène, isolement social…).



Action Protection Animale

“Un tapis de déchets et d’excréments”

Les chiens étaient “prisonniers d’un appartement totalement insalubre, ils évoluaient sur un tapis de déchets et d’excréments humains et animaux”, indiquait Action Protection Animale.

Ils n’avaient aucun contact avec le monde extérieur et ne connaissaient personne d’autre que leur maître. Craintifs, certains “se cachaient sous les déchets, et même à l’intérieur d’un vieux canapé”, détaillait l’association.



Action Protection Animale

“Alors une fois extraits de leur geôle puante, ils s’aplatissent au sol, la queue entre les jambes, incapables de faire un pas”, poursuivait-elle. Chez quelques-uns, la peur était telle qu’ils ne pouvaient pas s’empêcher de s’uriner dessus. Malgré tout, aucun signe d’agressivité n’a été observé chez eux.

Ils découvrent l’air frais, la chaleur humaine et la liberté

Sur le plan médical, les 12 chiens souffraient de divers troubles et lésions auriculaires et dermatologiques. “Un d’entre eux est marqué d’une énorme plaie ouverte surinfectée sur plusieurs centimètres”, précisait Action Protection Animale, qui les a tous confiés au refuge partenaire APAA Trégrom, dans les Côtes-d’Armor.

Ils reçoivent les soins et l’attention dont ils ont besoin pour prendre un nouveau départ. Ce changement d’environnement leur a d’ailleurs déjà fait énormément de bien, puisqu’ils sont “ravis de sentir l’air frais, de rencontrer l’équipe et de pouvoir cavaler en extérieur”.

Action Protection Animale