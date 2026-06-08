Découverts chez un particulier concerné par le syndrome de Diogène, chiens, chats, oiseaux et poissons peuvent désormais envisager une vie meilleure

En Val-de-Marne (Île-de-France), plusieurs animaux dont des oiseaux, des poissons et un chien, ont été sauvés de conditions de vie déplorables. Les boules de poils, de plumes et d’écailles étaient détenues dans un appartement insalubre, par une personne concernée par le syndrome de Diogène. L’association Stéphane Lamart a été sollicitée par le procureur de la République de Créteil pour leur venir en aide.

Comme le rapporte un article publié sur actu.fr, le procureur de la République de Créteil a sollicité l’association Stéphane Lamart pour venir en aide à des animaux vivant dans de mauvaises conditions. Derrière la porte de l’appartement insalubre, situé en Val-de-Marne, les intervenants ont découvert 2 perruches qui essayaient de survivre et des poissons rouges « maintenus dans un aquarium à l’eau totalement opaque et verdâtre ».

Plusieurs chats, ainsi qu’une femelle Berger Australien âgée de 7 mois, étaient également détenus dans cet environnement non adapté à leurs besoins. Les félins n’étant pas stérilisés « la reproduction n’était plus maîtrisée, entraînant des naissances successives sans aucun suivi sanitaire », soulignent les bénévoles de l’organisation. Quant à la jeune chienne, elle présentait « un comportement particulièrement craintif et soumis au moindre geste ».

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L’importance des signalements en cas de maltraitance animale

À la suite du sauvetage, tous les animaux ont été pris en charge. Ils sont aujourd’hui en sécurité et bénéficient de soins adaptés. Ils pourront prendre un nouveau départ en toute sérénité et profiter d’une vie meilleure, grâce à cette intervention.

Comme le précisent nos confrères, l’association Stéphane Lamart a tenu à rappeler « l’importance des signalements citoyens et institutionnels qui permettent de briser le silence et de sauver des animaux face à des détresses parfois invisibles ».

© Association Stéphane Lamart / Instagram

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L’info Woopets : qu’est-ce que le syndrome de Diogène ?

Le syndrome de Diogène est un trouble du comportement qui se manifeste par une accumulation excessive d’objets, un isolement social marqué et une négligence importante de l’hygiène et du cadre de vie.

Dans certains cas, il s’accompagne d’une accumulation d’animaux, appelée « syndrome de Noé ». Les personnes concernées recueillent alors un grand nombre d’animaux, souvent avec de bonnes intentions, mais sans pouvoir leur offrir les soins, l’espace ou l’attention nécessaires. Cette situation peut avoir de lourdes conséquences sur le bien-être des animaux, qui vivent dans des conditions insalubres.

Accompagner une personne atteinte du syndrome de Diogène demande patience et empathie. Une intervention brutale ou un débarras forcé risquent d’aggraver son isolement et son mal-être. Il est préférable d’instaurer un dialogue de confiance, d’avancer par étapes et d’encourager l’acceptation d’une aide adaptée (professionnels…). L’objectif est d’améliorer progressivement les conditions de vie de la personne. Lorsque des animaux sont concernés, les associations de protection animale peuvent intervenir pour leur offrir un meilleur cadre de vie.