Sauvé d'un naufrage après une tempête en mer, ce chien n'avait plus que quelques jours à vivre mais ses sauveteurs en ont décidé autrement

En Afrique du Sud, un chien a traversé des épreuves dignes d’un scénario de film ; entre un naufrage en pleine mer et une menace d’euthanasie, son histoire a ému bien au-delà des frontières. Il a dû son salut à un incroyable élan de solidarité.

Achi est un double miraculé. Ce Labrador Retriever chocolat a effectivement survécu à un naufrage, puis échappé de justesse à l’euthanasie, rapportait le média suisse Le Matin .

Le 2 août 2025, le chien en question accompagnait son maître, d’origine suisse, et la fille de celui-ci, de nationalité allemande, à bord de leur voilier qui naviguait près des côtes sud-africaines. Le bateau se trouvait à une quarantaine de kilomètres au large d’East London, quand une panne moteur est survenue. Pour ne rien arranger, les voiles étaient inutilisables, elles aussi.

Le voilier était à la dérive, tandis que les vents devenaient de plus en plus violents et les vagues de plus en plus hautes. Il y avait urgence.

Fort heureusement, une équipe de sauvetage du NSRI (National Sea Rescue Institute) a été mobilisée. Après avoir réalisé que le remorquage était impossible, les secouristes en mer ont décidé d’embarquer le chien et ses humains à bord de leur bateau d’intervention.

De retour sur la terre ferme, la famille a été examinée, puis a passé la nuit à l’hôtel. Achi a toutefois été saisi par les autorités sud-africaines, car il était entré sur le territoire national sans les documents adéquats.



NSRI / Facebook

Le choc, puis la délivrance

Le chien a été placé en quarantaine, puis l’annonce est tombée comme un couperet ; Achi devait être euthanasié le mardi 19 août.

La famille, le NSRI, la clinique vétérinaire où Achi avait été examiné après le sauvetage, ainsi que des associations de protection animale se sont mobilisés. Leurs efforts ont porté leurs fruits, puisque John Steenhuisen, premier ministre sud-africain de l'Agriculture, est intervenu pour interrompre la terrible procédure. “Nous avons la confirmation absolue que le chien Achi restera en vie et en bonne santé. Son avenir est désormais assuré”, a effectivement déclaré Craig Lambinon, porte-parole du NSRI, le jeudi 21 août.

Une fois les tests sanitaires et les procédures administratives terminées, le Labrador pourra être restitué à son propriétaire.