Sauvé d'un canal en crue après de fortes pluies, ce petit chien attend désormais de rejoindre sa famille ou d'en trouver une nouvelle (vidéo)

Sous une pluie battante et face à un courant déchaîné, une chienne en détresse a pu compter sur l’intervention rapide et coordonnée des services de secours locaux. Une scène poignante qui a ému de nombreux internautes, touchés par le courage des sauveteurs et la détresse de l’animal. Il s’agit à présent de la restituer à sa famille ou de la faire adopter.

Agents animaliers et pompiers ont joint leurs efforts pour porter secours à une chienne qui était en bien mauvaise posture, rapportait KTLA .

Ce sauvetage a eu lieu le matin du mardi 14 octobre 2025 à Camarillo, municipalité californienne située au nord-ouest de Los Angeles. Il pleuvait abondamment, et le niveau de l’eau dans le canal était considérablement monté. C’est dans ce contexte que la chienne en question s’était retrouvée prise au piège sur une sorte d’îlot au milieu du cours d’eau déchaîné.



Le pauvre animal tremblait, tant à cause de la peur que du froid. Il fallait agir vite pour la sortir de là. C’est ce qu’ont fait plusieurs témoins, qui ont immédiatement appelé les secours.

Ce sont d’abord les agents du service animalier du comté de Ventura (Ventura County Animal Services) qui sont arrivés sur les lieux. Après avoir évalué la situation, ils ont appelé les pompiers locaux (Ventura County Fire Department) en renfort.

Ces derniers ont déployé une échelle jusqu’à l’emplacement de la chienne. Un plongeur s’en est servi pour la rejoindre, la prendre dans ses bras, puis la ramener sur la rive saine et sauve.



Au refuge pour se remettre de sa mésaventure et attendre la suite des évènements

Croisée Bouledogue Français ou Carlin et âgée approximativement de 3 ans, elle a été emmenée au refuge de Camarillo. Elle ne portait pas de puce d’identification.



Sur sa page Facebook, le service animalier du comté de Ventura a partagé la vidéo du sauvetage (ci-dessous) et lancé un appel à témoin dans l’espoir de retrouver ses éventuels maîtres. Le cas échéant, elle sera proposée à l’adoption.

La rescapée n’aura sans doute pas à attendre longtemps de rejoindre sa nouvelle famille, si l’on se fie aux nombreux commentaires d’internautes ayant exprimé leur souhait de l’adopter.

