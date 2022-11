Un chien tombe dans un canal puis rejoint un îlot où il reste bloqué jusqu'à l'arrivée des secours

Lors d’une promenade avec ses maîtres, un chien a échappé à leur surveillance et s’est retrouvé dans un canal, avant de nager jusqu’à une petite masse de terre. Ce faisant, l’animal était encore loin d’être tiré d’affaire, puisqu’il était cerné par les eaux de toutes parts. Les pompiers représentaient son seul espoir.

Un chien a été sauvé après s’être retrouvé pris au piège sur un îlot, rapportait NEWS10 ABC le lundi 14 novembre.

Durant la soirée du dimanche 13 novembre, un couple effectuait une promenade en compagnie de son chien le long du canal Champlin, près de Comstock dans l’Etat de New York. Le quadrupède était tenu en laisse et portait un harnais. Malgré ces précautions, il est parvenu à échapper au contrôle de ses maîtres et à partir en courant.

Pris dans son élan, le chien a plongé sans le vouloir dans le cours d’eau. Il s’est ensuite mis à nager pour regagner la rive, mais dans la mauvaise direction ; au lieu de chercher à rejoindre la berge où se trouvaient ses propriétaires, il a progressé dans le sens opposé. Il a ainsi fini par trouver refuge sur un petit îlot, dont il était désormais prisonnier.

Ne pouvant récupérer leur ami à 4 pattes et l’obscurité empêchant toute manœuvre dans l’eau, ses humains n’ont eu d’autre choix que d’appeler les secours. Ce sont les pompiers volontaires de la compagnie de Fort Ann (Fort Ann Volunteer Fire Company) qui ont été dépêchés sur les lieux. Ils ont été rapidement rejoints par une équipe locale de sauveteurs bénévoles.



Fort Ann Volunteer Fire Company / Facebook

« Contents du résultat »

Ils ont commencé par éclairer l’îlot à l’aide de projecteurs afin de localiser le chien. Une embarcation a ensuite été mise à l’eau, et des secouristes s’en sont servi pour atteindre l’emplacement de l’animal.

Ce dernier n’a opposé aucune résistance lors de son sauvetage ; il s’est laissé calmement porter à bord du bateau, qui l’a conduit jusqu’à la rive d’en face où ses maîtres l’attendaient.

Sain et sauf, le chien a été séché et réchauffé. Il a pu rentrer chez lui dans la foulée. L’issue heureuse de l’opération a réjoui les pompiers, à commencer par leur chef-adjoint Kevin Lovely. « J’ai moi-même des chiens, a-t-il déclaré. Si quelque chose devait leur arriver, je sais que cela me rendrait fou. […] Nous sommes contents du résultat [de l'intervention] ».