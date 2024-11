Un chien gourmand tente de cacher sa bêtise du mieux qu’il le peut, mais les preuves sont accablantes (vidéo)

Un utilisateur de TikTok connu sous le pseudonyme @vermont911 utilise son compte pour partager des vidéos de son Golden Retriever bien aimé, Rusty. En visionnant les publications, les internautes découvrent que le toutou a d’innombrables talents. Il a d’ailleurs récemment tenté de se spécialiser dans le cinéma, mais aura besoin de prendre quelques cours pour devenir un véritable acteur.

Rusty est entré dans la vie de son propriétaire lorsqu’il n’était qu’un chiot. Désormais âgé d’environ 8 mois, le quadrupède mène une belle vie dans le Vermont, aux États-Unis. Il semble avoir noué un lien spécial avec son maître et les 2 n’ont pas l’air de s’ennuyer !

Le délit presque parfait

Rusty profite de belles balades en forêt avec son humain. Lequel l’emmène aussi faire du bateau ou se baigner. Il l’autorise même à se rouler dans la boue pour une baignade rafraîchissante. Le Goldie joue également au ballon, court après le tracteur de son propriétaire, ou fait tout simplement la sieste. Cependant, ce qu’il aime par-dessous tout, c’est de se promener en voiture : « Le moment préféré de la journée de Rusty ? Être assis sur le siège passager avec le vent dans sa fourrure ! », partageait son maître.

Le chien se comporte généralement très bien en voiture, mais a récemment fait une petite bêtise. Son propriétaire s’est stationné un instant, laissant son animal sans surveillance sur le siège passager pendant quelques minutes. Il a laissé son granité, une boisson congelée, dans le porte-gobelet en oubliant que son toutou était un grand gourmand.

À son retour, le gobelet était vide. Le coupable était évidemment Rusty, mais celui-ci a fait comme si de rien n’était quand son maître est entré dans la voiture. Ce dernier a commencé à lui poser des questions, mais le toutou restait de marbre. Son jeu d’acteur laissait toutefois à désirer. Il a été instantanément démasqué, d’autant plus que sa langue était toute bleue, comme la couleur de la boisson subtilisée !

Le propriétaire de la boule de poils a pris cela avec beaucoup d’humour et a filmé le coupable. Le clip, partagé sur les réseaux sociaux et relayé par TAG24 a amusé les internautes. Il a été visionné plus de 15 millions de fois. La prochaine fois, Rusty devra redoubler d’efforts pour convaincre son propriétaire et la communauté en ligne de celui-ci !