Sur un balcon étroit, 2 chiens affamés subissaient les coups et le froid jusqu'à l'arrivée d'une aide inespérée

Vivant dans des conditions indignes, 2 chiens ont été arrachés à leur détresse grâce à la vigilance du voisinage et à l’intervention conjointe des forces de l’ordre et de la Fondation 30 Millions d’Amis. Cette opération de sauvetage montre à quel point il est urgent d’agir face aux cas de maltraitance encore trop fréquents.

A Nîmes (30), des habitants préoccupés par le sort de 2 chiens victimes de mauvais traitements avaient alerté les autorités. Sim et Sam, âgés de 7 ans, étaient détenus sur un étroit balcon, dans le froid, privés de liberté, de soins, de nourriture et d’eau.

La Fondation 30 Millions d’Amis, qui rapporte ce sauvetage sur son site, est intervenue au domicile de leur maîtresse le jeudi 20 novembre 2025 aux côtés de la police. Les quadrupèdes “vivaient là, sur un balcon de 2m30 de long et 60 cm de large, sans pouvoir sortir”, d’après Fabien, enquêteur bénévole pour l’association de protection animale.

Non contente de les affamer et de leur faire subir le froid et l’étroitesse des lieux, leur détentrice les aurait également brutalisés. “Apparemment, quand leur maîtresse voyait des déjections, elle les frappait, les chiens couinaient…“, indique Fabien à ce propos.

“Comment certains peuvent traiter les animaux de cette façon ? s’interroge, pour sa part, Reha Hutin, présidente de la Fondation. C’est indigne !”

La propriétaire ayant affirmé ne plus avoir les moyens de nourrir Sim et Sam, elle s’est finalement laissé convaincre de les céder à 30 Millions d’Amis. “Heureusement que nous sommes arrivés à temps, dit Fabien. Avec les températures de plus en plus froides, les chiens n’auraient pas survécu !”



Fondation 30 Millions d'Amis

Ne pas hésiter à signaler les actes de maltraitance

Dans la foulée de ce sauvetage, Séverine, policière nîmoise ayant pris part à l’intervention, a invité les témoins de maltraitances ou d’actes de cruauté à se manifester le plus vite possible. “Il ne faut pas que les gens hésitent à nous contacter et à signaler ces faits pour sauver ces animaux”, a-t-elle ainsi rappelé.

Les 2 chiens ont été recueillis par le Refuge de l’Espoir à Pierrelatte (26), que Séverine a d’ailleurs tenu à remercier, tout comme elle l’a fait pour la Fondation 30 Millions d’Amis.

A lire aussi : Après le passage d’une tempête, il trouve 2 chatons trempés et craintifs qui deviennent ses fidèles compagnons d’aventures

Florence Damery, présidente de la structure d’accueil drômoise, précise que Sim et Sam ont besoin d’“au moins un mois et demi” de soins et d’attention avant de pouvoir être proposés à l’adoption. Ils doivent notamment reprendre du poids, ne pesant que 10 kilogrammes alors qu’ils devraient en afficher le double à la balance.

La Fondation 30 Millions d’Amis a annoncé avoir porté plainte contre la maîtresse des chiens.