Sauvé après avoir été traîné par une voiture, une famille lance une cagnotte pour son chien ayant besoin d'une opération coûteuse

Un automobiliste n’a même pas daigné s’arrêter après avoir heurté et traîné un chien sur des dizaines de mètres. Une âme bienveillante s’en est rendu compte et a eu la gentillesse d’emmener l’animal chez le vétérinaire. La famille du canidé doit à présent réunir suffisamment de fonds pour le faire opérer et soigner.