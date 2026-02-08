« Papa veut jouer à me rattraper », ce Bouvier Bernois qui s'éclate dans la neige en pleine nuit prend l'appel de son maître pour une invitation à prolonger la fête (vidéo)

Avec sa joie de vivre communicative et son énergie débordante, Ivy transforme chaque coin de jardin en terrain de jeu. Ses escapades enneigées peuvent avoir lieu n’importe quand, même à minuit, au grand dam de son humain qui essaie vainement de la ramener à la raison.

Ivy est une femelle Bouvier Bernois ayant conquis le cœur de près d’un million d’internautes grâce aux vidéos régulièrement postée sur les comptes TikTok et Instagram qui lui sont consacrés. Connue pour sa personnalité espiègle et affectueuse, la chienne y dévoile son quotidien avec les membres de sa famille, offrant ainsi des moments tendres et amusants qui font sourire des milliers de personnes chaque jour.

Les contenus mettant en scène Ivy sont variés ; certains la montrent en train de se prélasser sur le canapé,tandis que d’autres la suivent dans ses explorations à l’extérieur. C’est toutefois lorsqu’elle découvre le jardin sous la neige qu’elle devient la protagoniste des scènes les plus mémorables. Les vidéos où elle s’amuse dans le froid témoignent de sa vitalité et de son plaisir simple à profiter de la nature, même quand les températures sont très basses dans son Etat natal, le Massachusetts (Etats-Unis) en l’occurrence.

Récemment, une vidéo postée sur Instagram et relayée par People a fait sensation. On y voit Ivy dans le jardin recouvert de neige à minuit, alors que le thermomètre ne dépasse guère les -4°C. Son propriétaire, prénommé Ryan, l’appelle pour la faire rentrer et aller se coucher, mais la chienne semble encore pleine d’énergie et n’a pas vraiment envie de voir la récréation prendre fin. Elle court dans la neige, s’éloigne et revient en gambadant, comme pour inviter son humain à la suivre dans un jeu improvisé.

Voici la vidéo en question :

Une source de joie pour sa famille et les internautes

Les internautes ont été nombreux à commenter la scène avec humour et tendresse. Certains ont imaginé ce qu’aurait pensé Ivy : “Oh, Papa veut jouer à me rattraper !”. Pour un autre utilisateur d’Instagram, “c’est un peu l’équivalent, chez les Bouviers Bernois, de ces Golden et Labrador Retrievers qui n’arrêtent pas de sauter dans leur piscine”.

A lire aussi : Par un matin glacé, elle découvre un chien squelettique et blessé sous sa voiture et décide de tout faire pour le sauver



ivyberner / Instagram

Ces réactions montrent à quel point Ivy séduit par sa joie de vivre et sa nature malicieuse, mais également par sa capacité à partager de petits instants de bonheur avec ceux qui la regardent.