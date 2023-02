Sauvé 7 ans plus tôt, ce chien a été déployé en Turquie et en Syrie pour secourir les victimes des terribles séismes

On a sauvé la vie de Shadow 7 ans plus tôt. A présent, c’est lui qui porte secours à des personnes en détresse en tant que chien de recherche et de sauvetage chez les pompiers. Le canidé vient de quitter la Californie pour se rendre en Turquie, théâtre de violents séismes ayant fait des dizaines de milliers de victimes.