Un Caniche âgé patiente une nuit sur la terrasse d’un Starbucks, jusqu’à ce qu’on le remarque et qu’il retrouve ses maîtres inquiets

C’est sur la terrasse d’un Starbucks de San Antonio (Texas, États-Unis) qu’un petit chien âgé de race Caniche a été trouvé en pleine nuit par le San Antonio ACS (services de protection animale) grâce au signalement d’un bon samaritain. Après l’avoir mis à l’abri et l’avoir fait examiner par un vétérinaire, les sauveteurs ont été capables de retrouver ses maîtres inquiets de la disparition de leur chien quelques jours plus tôt.

Récemment, les services de protection animale de San Antonio sont intervenus devant un Starbucks local après avoir été alertés par un bon samaritain inconnu de la présence d’un petit chien abandonné. Seul sur la terrasse du café, le Caniche âgé semblait attendre qu’on le remarque, assis sur une chaise haute, un gobelet d’eau aux couleurs de l’enseigne posé près de lui.

San Antonio Animal Care Services / Facebook

« C’était vraiment mystérieux »

Dépêchée sur les lieux, Lisa Norwood, responsable des relations publiques du San Antonio Animal Care Services (ACS), affirmait au média The Dodo : « Quelqu’un avait forcément dû le placer là ». Mais, en l’absence de la personne qui avait signalé sa présence, et étant donné qu’il était 4 heures du matin et que le café n’était pas encore ouvert, il a été impossible de déterminer comment le chien s’était retrouvé là. L’unique chose que les agents ont pu constater, c’était le fait qu’un gobelet d’eau avait été placé près de lui.

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San Antonio Animal Care Services / Facebook

« Qui sait ce qui s’est passé entre la tombée de la nuit et 4 heures du matin, lorsque nous sommes tombés sur ce petit chien blanc à l’allure débraillée », déclarait Lisa Norwood.

San Antonio Animal Care Services / Facebook

Il n'était pas identifié

Même si nul ne pouvait savoir depuis quand il se tenait là, les agents n’ont pas hésité avant de le prendre en charge. Ils l’ont surnommé Frappe et l’ont conduit chez le vétérinaire. Le chien, âgé et fatigué, a été examiné et n’était pas blessé, bien qu’il ait apparemment dû survivre plusieurs jours seuls dans la rue. Il a ensuite été amené au refuge de l’ACS afin de se remettre de ses émotions.

Dans une publication Facebook consacrée à l'histoire de Frappe, l'ACS rappelait l'importance de l'identification des chiens, ce qui n'était pas le cas du petit Caniche : « Son aventure nous rappelle aussi à quel point les puces électroniques sont importantes. Si Frappe avait été équipé d'une puce électronique, sa famille aurait pu le retrouver bien plus tôt. Une puce électronique permet aux animaux de compagnie de rentrer chez eux plus rapidement lorsqu'ils vivent des aventures inattendues. »

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San Antonio Animal Care Services / Facebook

« Ils étaient aux anges »

Quelques jours plus tard, une nouvelle inespérée est arrivée. Par le biais d’un appel au refuge, ses maîtres se sont manifestés, inquiets, mais rassurés de retrouver leur chien qui avait disparu quelque temps avant. « Ils étaient aux anges », s’émouvait Lisa Norwood, soulagée que Frappe, dont le prénom était en réalité Duke, ait pu être réuni avec sa famille.