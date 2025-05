Sans nouvelles de son chien depuis 4 jours, il apprend d'une clinique vétérinaire qu'il était coincé entre 2 murs

Coincé pendant plusieurs jours dans l’étroit espace séparant 2 garages, un chien a frôlé le pire sans que personne ne puisse d’abord comprendre d’où venaient ses gémissements. Son sauvetage a mobilisé les pompiers locaux et ému tout un quartier. Il a mis fin aux recherches désespérées de sa famille qui ignorait où il se trouvait depuis sa fugue.

La souffrance et la peur qu’il éprouvait pendant ces 4 interminables jours devaient être intenses et terribles. Coincé dans l’étroit espace séparant 2 murs, un chien a dû son salut aux voisins, alertés par ses gémissements désespérés, puis aux pompiers qui ont fait ce qu’il fallait pour mettre fin à son calvaire. Après le sauvetage, l’heure était aux retrouvailles avec son maître à la clinique vétérinaire, rapportait France Bleu.

L’intervention des secouristes eurois a eu lieu le jeudi 8 mai à Vieil-Evreux (27). Les sapeurs-pompiers avaient été alertés par des habitants qui entendaient des pleurs canins sans parvenir à en préciser la provenance.

Il s’est avéré que le chien en question, de type Berger, était tombé entre les murs de 2 garages voisins. Il se trouvait ainsi bloqué dans un espace de 25 centimètres et il lui était impossible d’effectuer le moindre mouvement.



A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers normands ont évalué la situation et rapidement réalisé que l’endroit était beaucoup trop étroit pour une intervention par le haut. La seule solution a consisté à créer une ouverture dans l’un des murs.

Le chien libéré et pris en charge, son propriétaire contacté

Grâce à ce trou, ils ont enfin eu accès au chien, qui a pu être libéré de son piège de briques. Il a ensuite été examiné sur place par le vétérinaire du SDIS 27 (Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure). Le quadrupède était si faible et déshydraté qu’il ne pouvait plus tenir sur ses pattes.

On l’a aussitôt emmené à la clinique vétérinaire de Tourville-la-Rivière pour y être soigné. C’est également là qu’on a pu obtenir les coordonnées de son propriétaire grâce à sa puce d’identification.

Les gendarmes ont donc joint le maître pour lui annoncer la nouvelle. Ce dernier leur a expliqué que l’animal avait fugué et qu’il le recherchait désespérément depuis 4 jours. Il l’a rejoint à la clinique vétérinaire.

