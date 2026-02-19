Ce chiot retrouvé abandonné et en hypothermie vit un nouveau départ en famille d'accueil où il découvre son ombre avec émerveillement (vidéo)

Chez WeThreePitties, chaque nouveau pensionnaire canin arrive avec son histoire, parfois plus fragile qu’il n’y paraît. Récemment pris en charge par cette famille d’accueil dévouée, le jeune Piglet a rapidement dévoilé une personnalité aussi touchante qu’attachante. Ses attitudes attendrissantes cachent néanmoins un passé difficile qui donne une tout autre dimension à son parcours.

Nous vous avions déjà parlé de WeThreePitties, cette famille d'accueil pour jeunes Pitbulls basée en Caroline du Nord (Etats-Unis). Sur son compte TikTok « @we.three.pitties », on peut suivre l'évolution de leurs petits protégés, dont Jovie. Nous vous racontions l'histoire de cette dernière dans un précédent article, alors qu'elle s'employait à surmonter sa peur des marches, encouragée par ses accueillants.

Le couple s'est récemment vu confier un autre chiot Pitbull répondant au nom de Piglet. Il avait véritablement frôlé le pire avant d'atterrir dans ce foyer chaleureux.



@we.three.pitties / TikTok

Dans une vidéo mise en ligne le 24 janvier 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pets , on le voit confortablement couché sur le canapé et totalement intrigué par son ombre.

Son attitude est similaire à celle de ses congénères qui donnent l'impression de ne pas trop savoir ce qu'ils doivent penser lorsqu'ils sont face à leur réflexion dans le miroir pour la première fois. A cet âge, tout est motif de découverte, de fascination et d'émerveillement.

Un chiot encore marqué par les traumatismes

En voyant cette vidéo, on aurait du mal à croire que quelques semaines plus tôt, les chances de survie de Piglet étaient extrêmement réduites.

Ce chiot avait, en effet, été découvert abandonné devant une maison, dans le froid et totalement livré à lui-même. Sa température corporelle n'était alors que de 34,5°C. Fort heureusement, il avait été secouru à temps.

Piglet a été profondément marqué par cette épreuve, si bien qu'aujourd'hui encore, il continue de rechercher systématiquement les sources de chaleur pour se rassurer. C'est ce que montre cette autre vidéo partagée le 29 janvier :

@we.three.pitties He’ll never be cold & alone again ???? Did you know Piglet ???? was found in someone’s front yard all by himself and with a low body temp of 94? He required fluids as soon as he landed in the shelter and was a little weak ???? My how things have changed in just a few weeks ???? Follow along for daily Piglet updates ???????? #fosterpuppy #fosterdog #fosteringsaveslives #cutepuppy #pitbullpuppy ? original sound - estwne

Grâce à WeThreePitties, il apprend à surmonter ce passé douloureux et à profiter de tout ce que la vie a à lui offrir. Ses accueillant le préparent tous les jours à la prochaine grande étape qu'est celle de l'adoption par une famille aimante.