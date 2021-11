Alertés par les pleurs d’un chiot provenant d’un tas de détritus, des policiers interviennent

Un chiot livré à lui-même, transi de froid et découvert au milieu des détritus a non seulement été sauvé, mais il a en plus trouvé une famille d’accueil en attendant son adoption. Un sauvetage réalisé 2 officiers de police et filmé par l’un d’eux.

La réaction d’un chiot voyant ses sauveurs lui tendre la main est extrêmement émouvante. Le petit canidé a été secouru par 2 policiers à Dayton, dans l’Etat de l’Ohio, comme le rapportait WHIO TV7 ce lundi 22 novembre.

L’intervention a eu lieu aux premières heures ce matin-là. Des habitants entendaient les pleurs d’un animal depuis un certain temps et en avaient informé les forces de l’ordre. Le département de police de Dayton y a alors dépêché 2 de ses agents : les officiers Palmer et Wiesman.

L’un d’eux portait une caméra-piéton pour filmer la scène. La police de Dayton a posté la vidéo du sauvetage sur son compte Twitter et en a livré les détails.

#MondayMotivation Off. Palmer & Off. Wiesman responded to a call of an animal whimpering & it'd been going on for a while. Off. Palmer found the source, a puppy b/t a dumpster & trash pile. The officers warmed up the pup in the cruiser & another officer is serving as a foster dad pic.twitter.com/ZdUCykA50b — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) November 22, 2021

On y voit tout d’abord le duo de policiers progresser sur un terrain où se trouvent plusieurs véhicules et toutes sortes d’immondices formant des tas ça et là. Les officiers Palmer et Wiesman se laissent guider par les pleurs et finissent par en identifier la provenance. Ils découvrent alors un chiot, probablement un Pitbull, coincé entre une benne à ordures et un ensemble de détritus, dont ce qui semble être un vieux matelas.

Le chiot heureux qu’on soit enfin venu à son secours

Le jeune chien était clairement ravi de recevoir enfin de l’aide. Il remuait la queue et léchait la main tendue du policier venu vers lui. Il allait enfin être en sécurité et à l’abri du froid. Ses sauveurs l’ont emmené à bord de leur véhicule de patrouille pour le réchauffer et le réconforter.

D’après le tweet de la police de Dayton, l’un des officiers l’a accueilli chez lui par la suite. Le chiot a ainsi trouvé une famille, mais on ne sait pas encore si elle est provisoire ou définitive. Avant de l’adopter ou de le confier, il faudra d’abord s’assurer qu’aucun propriétaire ne le réclame.