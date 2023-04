Sans nouvelles de leur chien depuis plus de 300 jours, un post Facebook va les contraindre d'effectuer 20 heures de route

Cela faisait 10 longs mois que la famille d’une chienne ne savait absolument pas où elle pouvait se trouver. On lui avait même fait comprendre qu’elle n’était plus de ce monde. Au moment où ils s’y attendaient le moins, ses maîtres ont appris une nouvelle incroyable à son sujet.

Les réseaux sociaux peuvent se montrer fort utiles dans bien des situations, notamment lorsqu’il s’agit de retrouver un animal de compagnie perdu. C’est ce qui s’est passé pour Kardashian et sa famille. Un récit rapporté par KXAN.

Kardashian est une femelle croisée Pitbull. Ses propriétaires vivaient dans l’Etat du Texas avant de s’installer à Miami, en Floride. Un déménagement de près de 2200 kilomètres.



Entretemps, la famille avait été dévastée par la disparition de la chienne. Celle-ci s’était volatilisée sans laisser la moindre trace, et restait désespérément introuvable malgré les incessantes recherches de ses maîtres.

Le peu d’espoir qu’il leur restait avait été anéanti par ce qu’un voisin leur avait affirmé ; d’après ce dernier, en effet, Kardashian aurait perdu la vie. Pour sa propriétaire Dellys, le mari de celle-ci et leur jeune fils, il ne restait plus qu’à faire le deuil de cette créature qui faisait partie de la famille et apportait tant de bonheur au quotidien.

301 jours se sont écoulés entre la fugue de la chienne et cette nouvelle qui a laissé les siens sans voix.

En juin 2022, elle a été recueillie en tant qu’animal errant par l’Austin Animal Center, refuge situé à Austin dans le Texas. 6 mois plus tard, la structure d’accueil a posté sa photo parmi celles de 100 chiens proposés à l’adoption sur sa page Facebook en langue espagnole, intitulée « Mascotas de Austin ».

20 heures de route pour d’émouvantes retrouvailles

La publication a ensuite été partagée sur le groupe Facebook « Cubanos de Austin », où quelqu’un a cru reconnaître la chienne. Cette personne est un ami de la famille et s’est empressée de l’en informer.

Dellys n’en revenait pas. Elle qui croyait Kardashian décédée venait d’apprendre, au bout de 10 mois, que la Pitbull était saine et sauve. Le couple et l’enfant ont effectué le long trajet de 20 heures pour revoir la chienne, appelée Juicee par l’équipe du refuge, et la ramener à la maison.



Des retrouvailles bien évidemment accompagnée de quelques larmes de joie.