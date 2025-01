Plusieurs dizaines de kilos séparent ces 2 chiens, mais c'est ensemble qu'ils passent l'une de leurs plus belles journées à la plage

Ne leur parlez pas de leur différence physique, qui, du reste, saute aux yeux. Gorilla et Pepe-roni s’adorent et ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils ont l’occasion de partager des moments inoubliables, comme cela a été le cas récemment à la plage. L’amitié qui lie ces chiens prouve que nous n’avons pas besoin de nous ressembler pour nous entendre.

Quand on parle d’histoire d’amitié entre 2 chiens, on peut s’attendre à ce qu’ils se ressemblent plus ou moins, tant physiquement que sur le plan du caractère. On imagine ainsi un duo constitué de 2 loulous ayant à peu près la même taille et possédant des aptitudes similaires, agissant à l’unisson, quasiment comme des jumeaux.

Dans la réalité, ce n’est pas toujours le cas. Ils peuvent être construits différemment et être d’inséparables amis. Il suffit de voir comment Gorilla et Pepe-roni se comportent l’un avec l’autre pour s’en convaincre.

Le premier est un imposant Mastiff, tandis que son congénère et compagnon est un Carlin au pelage noir et de constitution bien plus chétive. Ils se partagent la vedette du compte Instagram « gorillathemastiff », où leurs aventures sont suivies par près de 19 000 followers.



gorillathemastiff / Instagram

Ils vivent avec leur famille à Perth, ville de l’ouest de l’Australie, et prennent part ensemble à toutes sortes d’activités amusantes.

Coquillages, crustacés…. Et aboiements joyeux

Récemment, ils ont eu la chance de profiter d’une très agréable journée sur une plage quasi déserte. Les 2 chiens avaient tout le banc de sable et l’Océan Indien à perte de vue devant eux. Ils s’en sont donné à cœur joie, ravis qu’ils étaient de pouvoir en profiter côte à côte.

On peut les voir à l’œuvre dans la publication Instagram ci-dessous, comprenant une vidéo et des photos, et relayée par PetHelpful :

Accompagnés de leur maîtresse, Gorilla et Pepe-roni ont passé des heures à se rouler sur le sable, à se baigner et à jouer à la plage Queens Beach. Ils sont rentrés à la maison épuisés, mais heureux comme jamais.