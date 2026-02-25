« Maigres et terrifiés », 30 Bergers Américains Miniatures secourus d'un élevage clandestin attendent désormais leur famille d'adoption

La découverte de cet élevage illégal a provoqué la panique du côté du refuge local. Ne pouvant prendre en charge la totalité des 30 chiens concernés, une association de la région s’est jointe aux efforts. C’est grâce à une communauté unie que les chiens, parfois en situation de handicap, ont pu s’en sortir.

D’un élevage maltraitant à une famille aimante, il y a un long chemin, souvent éprouvant. Pour ces chiens, au nombre de 30, il aura fallu la mobilisation de plusieurs acteurs. C’est tout d’abord la police, racontait KOB 4, qui est intervenue pour mettre un terme aux pratiques de cet élevage situé au Nouveau Mexique (États-Unis), puis un refuge, et également une association.

Une structure locale dépassée

La structure d’accueil de Bernalillo a rapidement compris qu’elle ne parviendrait pas à absorber la prise en charge de chiens de l’élevage illégal. Les Bergers Américains Miniatures, qui s’apparentent à des Bergers Australiens de petite taille, ont pu être sortis du bâtiment, mais ne pouvaient pas être orientés vers des familles d’accueil.

C’est l’association Española Humane, habituée aux sauvetages massifs, qui est intervenue. Située à une centaine de kilomètres du lieu d’origine, l’association a déployé son réseau pour garantir un accompagnement digne de ce nom.

Des chiens « maigres et terrifiés »

Sortis de leur élevage, les chiens qui étaient le fruit d’une reproduction intensive ont pu être soignés. Certains présentaient des handicaps plus importants. Symphony par exemple, un des jeunes chiens, a été diagnostiqué sourd. Un autre, Skylar, a été identifié comme étant sourd et atteint de cécité.

Selon les sauveteurs, ce genre d’anomalies est certainement dû à une reproduction massive, dépourvu de connaissances des incompatibilités.

Une implication nécessaire pour l’avenir de ces rescapés

Española Humane, qui a assuré récemment un sauvetage similaire, a permis à tous les chiens de l’élevage de recevoir les soins nécessaires. Les 30 canidés ont pu être soignés, mais aussi vaccinés et stérilisés.

Ils ont ensuite été mis en chemin vers l’adoption. Très rapidement, les demandes sont arrivées au refuge pour accueillir les uns et les autres. Les bénévoles ont été attristés de voir que Symphony et Skylar, du fait de leurs handicaps, ne séduisaient pas les adoptants. L’association a décidé de faire un focus sur ces 2 profils de chiens aussi adorables que les autres, bien qu’ayant besoin de soins différents. Les adoptants potentiels auraient la possibilité d’être accompagnés financièrement pour l’accueil de ces animaux délaissés au passé difficile.