Sachant sa chienne condamnée, une jeune femme fait les 400 coups avec elle avant de lui dire adieu

Samantha Stanley, originaire de Darlington (Royaume-Uni), entretient une relation fusionnelle avec sa chienne, Dolly, depuis son plus jeune âge. Alors lorsqu’elle a appris que son amie à fourrure était atteinte d’un cancer incurable de stade 4, son monde s’est écroulé.

Un diagnostic terrible

En effet, en avril dernier, un vétérinaire l’a informée que Dolly avait une tumeur mammaire. Celle-ci avait été retirée lors d’une intervention chirurgicale, mais malheureusement, le cancer s’était propagé dans le système lymphatique de la Border Collie.

Samantha Stanley

Les vétérinaires ne lui donnaient que 8 mois à vivre, rapporte le Mirror, et ont précisé que « la chimiothérapie ne ferait pas de miracles », et qu’elle ne ferait que « retarder la progression de la maladie ».

L’objectif ? « Lui faire vivre sa meilleure vie »

Bien décidée à profiter des derniers instants en compagnie de sa fidèle alliée, Samantha a essuyé ses larmes et crée une « bucket list » : une liste de choses à faire avec sa chienne avant de se dire adieu.

Depuis plusieurs mois maintenant, Dolly, Samantha et son conjoint Danny Wragg ont fait les 400 coups, comme des balades en canoë le long du Lake District, et un road trip dans les Highlands écossais. Ces souvenirs resteront, à coup sûr, à jamais gravés dans leurs mémoires.

Samantha Stanley

La liste de leurs aventures ne cesse d’ailleurs de s’allonger, puisque Dolly se porte mieux que prévu, malgré ses « coups de fatigue ». Bien qu’elle dévoile des signes de faiblesse de temps à autre, Dolly n’a pas perdu sa vraie nature et continue à se montrer câline et aimante en toute circonstance.

Samantha et Danny ont eu la « chance » d’avoir souscrit à une assurance pour animaux, leur ayant permis de financer les soins de leur chienne et de la garder avec eux le plus longtemps possible. Depuis, Samantha a décidé de récolter des fonds à destination d’une organisation caritative, « parce que personne ne devrait se retrouver dans une situation où on se demande si on peut payer les factures vétérinaires ».