De retour au refuge une semaine après avoir été adopté, ce croisé Labrador attend à nouveau une famille

Bo a passé quelque temps au refuge avant de rejoindre celle qui devait devenir sa famille pour la vie. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et le quadrupède a été ramené dans son box seulement une semaine après son départ. Une situation difficile à encaisser.

Bo, un croisé Labrador Retriever d’à peine 2 ans, allait enfin avoir la chance de tout recommencer. La boule de poils a été découverte en train d’errer dans la rue et a rejoint le refuge Dan Cosgrove Animal Shelter dans l’espoir de trouver une famille. Justement, des adoptants étaient prêts à lui laisser la chance, mais ont rapidement changé d’avis.

Le pauvre Bo a touché son rêve de près. Il faut dire qu’il attendait cela depuis qu’il vivait dans la rue. Difficile de connaître son passé, mais il semblerait qu’il ait vécu avec une famille avant de se retrouver dans la rue.

Dan Cosgrove Animal Shelter / Facebook

Une seconde chance

Bo a été pris en charge par les membres du refuge et soigné pour divers problèmes, dont des vers du cœur. Il s’est doucement remis sur pattes, mais il y avait un problème que l’équipe ne parvenait pas à résoudre. Le pauvre chien était dépressif. Il ne supportait pas la vie au refuge et a été placé à l’adoption pour trouver rapidement une famille. L’espoir est revenu quand des adoptants se sont proposés pour l’accueillir chez eux.

Enfin, Bo allait pouvoir quitter le refuge et profiter de la vie dont il avait toujours rêvé. C’est confiant que le personnel du refuge a laissé partir son protégé sans se douter qu’il le reverrait bien plus vite que prévu. En effet, une semaine seulement après le départ de Bo, ses maîtres l’ont ramené au chenil sous prétexte qu’il était trop difficile à vivre.

Le personnel a été bouleversé par ce retour : « Les chiens ont besoin d'être promenés, oui, même sous la neige, la pluie, etc. Les chiens ont besoin d'activités, de stimulation, d'entraînement et de temps pour décompresser... 7 jours, ce n'est pas suffisant », assurait un porte-parole dans une publication relayée par Newsweek.

A lire aussi : Un chien longtemps incompris reste au refuge pendant 2 ans jusqu’à ce qu’une personne décide de l’accepter inconditionnellement

En effet, Bo n’a pas eu le temps de faire ses marques en une semaine à peine, mais sa famille ne lui a pas laissé cette possibilité. Le chien est donc retourné à la case départ, à son plus grand désarroi. Le refuge a publié son histoire et elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes se sont manifestées pour l’adopter. Espérons qu’il réalisera bientôt son vœu le plus cher !