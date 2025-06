Sa maîtresse tombe d’une falaise, un chien disparaît dans la panique avant d’être retrouvé grâce à une mobilisation massive

Il y avait double urgence dimanche après-midi, une sexagénaire étant tombée d’une falaise et son chien s’étant volatilisé dans la foulée de l’accident. Les secours sont rapidement intervenus, la victime ayant été transportée par hélicoptère à l’hôpital le plus proche. Quant à son compagnon à 4 pattes, il a suscité une formidable mobilisation, notamment sur les réseaux sociaux, jusqu’à l’heureux dénouement le lendemain.

Le chien disparu d’une femme accidentellement tombée d’une falaise a été retrouvé le lendemain, rapportait Actu Morbihan le lundi 2 juin.

L’après-midi du dimanche 1er juin, aux alentours de 16 heures, ce qui ne devait être qu’une simple promenade a bien failli virer au drame. Timon, un Berger Créole d’un an, accompagnait sa propriétaire et un membre de la famille, quand la maîtresse du canidé a fait une chute de 15 mètres depuis la falaise du Grand-Mont à Saint-Gildas-de-Rhuys dans le Morbihan.



Bar Ka / Facebook

Les secours ont immédiatement été prévenus. Très probablement sous l’effet du choc, le quadrupède s’est enfui en courant, se volatilisant dans la nature.

La Sécurité Civile de Lorient a aussitôt envoyé Dragon 56, son hélicoptère de sauvetage EC 145, sur les lieux. La dame âgée d’une soixantaine d’années a été localisée au pied de la falaise, placée dans une civière et hissée à bord de l’appareil à l’aide d’un treuil. Elle a ainsi pu être transportée au Centre Hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes.

« Timon est retrouvé »

Entretemps, Timon restait introuvable malgré les recherches menées sur le terrain et la forte mobilisation sur les réseaux sociaux. L’entourage du chien et de sa maîtresse multipliait les appels à témoins sur des pages et groupes Facebook tels que « Pattes en Cavale 56 » et « Animaux perdus ou trouvés 35 et 56 », où il était précisé que Timon est « identifié par puce, castré et craintif ».

A lire aussi : Les propriétaires d'un chien sourd chagriné par le déménagement de son meilleur ami parcourent 800 kilomètres pour lui rendre sa joie de vivre (vidéo)

Ces efforts se sont inlassablement poursuivis jusqu’à la délivrance arrivée le lendemain de l’accident. La bonne nouvelle que tout le monde espérait apprendre est, en effet, tombée hier après-midi. « Timon est retrouvé », pouvait-on effectivement lire dans une mise à jour du post le concernant sur « Pattes en Cavale 56 ».

Le chien pourra donc rejoindre sa propriétaire dès la fin de l’hospitalisation de celle-ci.