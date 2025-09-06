Inquiète pour son frère qui a subi une opération, cette chienne refuse de quitter son chevet (vidéo)

Willow et Winston sont inséparables. Les 2 toutous se vouent un amour fraternel inspirant, et ne se quittent jamais. Récemment, la femelle s’est inquiétée pour son frère adoré, qui a subi une opération chirurgicale. La boule de poils adorable est restée à ses côtés durant toute sa convalescence.

Willow et Winston sont 2 magnifiques Golden Retrievers, qui ont droit à leur propre compte sur TikTok. À l’heure actuelle, @awillowbitofwinston a reçu 1,4 million de mentions « j’aime » et fédère plus de 4 000 abonnés.

Leurs propriétaires publient régulièrement des vidéos de leur quotidien. Le frère et la sœur, qui mènent la belle vie, sont tout simplement inséparables. Baignades, randonnées, voyages… Ils vivent des myriades d’aventures, patte dans la patte.

Un peu de réconfort après une intervention chirurgicale

Au cours du mois d’août, leur famille a partagé un clip qui a été vu plus de 99 000 fois et récolté près de 15 000 mentions « j’aime ». « Je pleure en pensant à Willow qui ne le quitte pas après qu’il a été castré, parce qu’elle voulait s’assurer qu’il allait bien, peut-on lire, c’est une maman ourse. »

Comme le précise le média Parade Pets, qui a relayé la vidéo, la femelle Golden Retriever ne supporte pas de voir son frère ainsi. En lui tenant compagnie de la sorte, Willow l’aide plus qu’elle ne le pense. C’est une véritable source de réconfort !

Des milliers d’internautes émus par ces images

L’attitude de la boule de poils n’est pas passée inaperçue sur TikTok, et a inspiré de nombreuses personnes.

« C'est tellement mignon et doux de la voir si préoccupée par son frère, c’est tout simplement adorable », commente une femme répondant au nom de Sophia. « Les chiens sont des anges envoyés pour nous apprendre à aimer si fort sans mot, estime une autre internaute conquise par ces tendres images, ils sont les meilleurs ! »

Mais comme le souligne un dénommé Ted, les chiens ne sont pas les seuls à adopter un comportement aussi touchant. « Mon chat a failli mourir d'une attaque de chien et ma petite chatte est restée à ses côtés jusqu'à sa guérison. J'étais stupéfait. Elle l'adore », confie-t-il dans la section dédiée aux commentaires.

Nos amis les animaux ont tellement à nous apprendre, ce sont des sources d’inspiration précieuses !