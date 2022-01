La résilience remarquable d'un Chihuahua ayant subi 17 cycles de chimiothérapie pour vaincre son cancer

Atteint d’une tumeur cancéreuse et d’autres maladies, Eric était très mal en point à son arrivée au refuge. Après des mois de traitement, le courageux Chihuahua a non seulement vaincu le cancer, mais il a en plus commencé sa nouvelle vie auprès d’une famille aimante.

Le combat a été long et dur, mais Eric l’a mené avec une bravoure et une détermination remarquables. Ce chien est aujourd’hui en pleine forme et a pu découvrir sa nouvelle maison, comme le rapporte People.

Le Chihuahua de 3 ans était arrivé en juillet dernier au refuge de la San Diego Humane Society, en Californie. Son état de santé était très inquiétant à l’époque. L’animal était couvert de tiques et avait les pattes en sang. Après examens et analyses, le diagnostic était particulièrement alarmant ; Eric souffrait d’ehrlichiose canine, maladie provoquée par les parasites, mais aussi et surtout d’une tumeur cancéreuse.

Le canidé a entamé son protocole de chimiothérapie dès la semaine suivante. Au total, il a suivi 17 séances, puis 4 mois de soins avant d’être déclaré guéri. Pour fêter cela, la San Diego Humane Society a organisé une petite cérémonie avec gâteau et photos souvenirs. Tous ceux qui l’ont aidé à remonter la pente étaient de la fête.

Débarrassé du cancer et adopté

« Quatre mois et 17 cycles de chimiothérapie plus tard, tous ceux qui se sont occupés d'Eric sont ravis de voir que ce chiot résilient est désormais guéri du cancer », a ainsi fièrement annoncé le refuge californien sur sa page Facebook.

A lire aussi : Pour aider son Jack Russell paralysé à vivre normalement, une femme lui offre un chariot à 2 roues

Eric, qui vivait en famille d’accueil durant toute cette période, pouvait désormais être proposé à l’adoption. Il a n’a pas eu à attendre longtemps. L’équipe de l’association lui a rapidement trouvé un nouveau foyer aimant.