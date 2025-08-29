« Sa lèvre inférieure et son visage ne seront jamais parfaits », ce chien blessé lors du festival de la viande canine est sauvé à temps

Pour Marmalade, vivre chaque nouvelle journée relève presque du miracle. Ce chien, originaire de Chine, devait servir de viande lors du tristement célèbre festival local, et sa fin était programmée. Toutefois, l’intervention d’une femme au grand cœur a mis un terme à sa souffrance et lui a assuré un meilleur avenir.

Marmalade, un chien au pelage bicolore, comptait parmi les 10 000 chiens et 5 000 chats condamnés à l’occasion du festival de la viande canine. Lequel se déroule à Yulin (Chine) chaque année, et ce, depuis 2010, comme l’a précisé le Daily Mail . Capturé par des bouchers barbares, le canidé n’avait nul autre choix que d’accepter son sort, jusqu’à ce que Julia de Cadenet intervienne.

Cette dernière vit au Royaume-Uni et, après avoir constaté la misère animale à l’occasion de l’événement chinois, elle a décidé de fonder sa propre association nommée No To Dog Meat . Elle se consacre au sauvetage des animaux destinés à finir dans les assiettes des humains.

Un cas difficile

Marmalade attendait tristement son tour entre les mains de 2 bouchers malveillants. Lesquels, sans que la raison soit précisée, lui ont « brutalement déchiré la bouche en 2 », le laissant dans une grande souffrance. L’animal avait mal et ne pouvait s’alimenter correctement.

Julia n’a pas pu rester indifférente face à tant de douleur lorsqu’elle l’a rencontré. Après avoir négocié sa libération , elle a organisé son rapatriement vers l’Angleterre et, non sans encombre, Marmalade a pu quitter son pays natal.

A lire aussi : Doué d’une extrême empathie, ce Golden Retriever sait pertinemment quand ses propriétaires ont besoin de lui (vidéo)

Soigner sa mâchoire était à présent une priorité, mais le refuge n’avait pas les moyens de financer cette intervention chirurgicale. Heureusement, la vétérinaire de l’association a eu beaucoup d’empathie pour le quadrupède et a décidé de l’opérer : « L'opération a été longue et Marmalade a eu besoin de temps pour récupérer. Sa lèvre inférieure et son visage ne seront jamais parfaits, mais il peut désormais manger sans douleur ni infection », partageait un porte-parole de l’association.

Aujourd’hui, Marmalade attend sa famille pour la vie. Il a besoin d’un propriétaire patient et bienveillant qui sera capable de l’aider à se reconstruire : « Marmalade a besoin de plus d'amour et de compréhension pour se sentir aimé, et quiconque le prend doit être sûr à 100 % ».