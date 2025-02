Les images réconfortantes d’un chien émacié mangeant ses premières friandises en sécurité (vidéo)

Une vidéo récemment postée sur les réseaux sociaux a beaucoup ému la Toile, et pour cause. Une boule de poils nommée Jordan apparaît émaciée à l’écran, mais pas malheureuse pour autant. Au contraire, elle vient d’être secourue et a désormais le droit aux petits plaisirs de la vie qu’elle méritait depuis toujours.