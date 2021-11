Un chien avec la mâchoire tordue garde l'espoir de trouver une famille aimante pour toujours

Bien qu'il soit doux et affectueux, Zeke n'a toujours pas été adopté. La raison principale ? Sa différence... Le chien arbore un sourire en coin.

Zeke a beau avoir conquis le cœur du personnel du NOAH Center de Stanwood (État de Washington), il n'a toujours pas suscité l'intérêt d'un potentiel adoptant. Malheureusement, la différence rebute de nombreuses personnes, encore aujourd'hui.

Le chien affiche une mâchoire déformée, engendrée par une anomalie congénitale. Selon le Dodo, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et en aura encore besoin en vieillissant. Tout cela ne l'empêche pas d'être de bonne humeur et de profiter de la vie.

© NOAH Center

Son physique atypique et ses traitements spéciaux refroidissent visiblement certains individus... Quelques mois après son arrivée au refuge, Zeke a été adopté. Mais pas longtemps... Comme ses nouveaux propriétaires « auraient connu des moments difficiles », ils l'ont rendu à l'association.

Zeke, de nouveau orphelin, n'en a pas pour autant perdu sa joie de vivre.

© NOAH Center

Un hymne à la différence

« C'est un gentleman noble et adorable, avec un visage dont personne ne peut s'empêcher de tomber amoureux », a déclaré Katrina Wedin, l'une des soignantes. « Zeke aime recevoir de l'attention et interagir avec les gens. Il a un énorme fan club au refuge. » Le chien adore les séances de câlins et de jeu, en compagnie des humains.

Ses bienfaiteurs sont une nouvelle fois en quête d'une famille bienveillante et de confiance, qui lui apportera tous les soins et l'amour qu'il mérite. « Il veut désespérément être aimé et être fidèle à une personne pour toujours », a rajouté Katrina.

© NOAH Center

En attendant, Zeke est heureux de courir et de se blottir au creux des ailes de ses anges gardiens. D'un naturel joyeux et dynamique, il garde espoir et continue d'arborer son doux sourire en coin, qui fait tout son charme.