Sa chienne est la “pire décision financière qu’elle ait jamais prise”, mais elle ne l'échangerait pour rien au monde

Comme dans un mariage, adopter un animal se fait “pour le meilleur et pour le pire, dans la santé ou la maladie”. Pour Janessa Dominguez, ce sera pour le pire et dans la maladie. En effet, sa petite chienne souffrant d’une malformation congénitale, sa maîtresse a dépensé l’équivalent de 42.000 euros en frais vétérinaire, sa “pire décision financière” comme elle le dit. Pourtant, elle ne regrette rien et n'échangerait pour rien au monde sa boule de poils adorée.

Janessa Dominguez est la maîtresse de Popsicle, qu’elle a adopté durant la pandémie de la Covid-19. Cela fait ainsi 5 ans qu’elle partage sa vie avec sa boule de poils. Pour fêter l’événement, elle a donc fait réaliser un gâteau d’anniversaire avec une inscription : “Joyeux 5 ans, ma pire décision financière !”. Étonnant non ?



© @explorewithpopsicle / Threads

En réalité, ce message est teinté d’humour et est devenu une source de plaisanterie dans son entourage, comme elle le révèle à Newsweek : “C'est devenu une blague récurrente dans mon groupe d'amis à propos de [Popsicle], et nous la surnommons affectueusement « un désastre génétique »”. Effectivement, c’est une malformation génétique au niveau du foie qui est l’origine de ce surnom affectueux. Ainsi, en 5 ans, Janessa a dépensé l’équivalent de plus de 42.000 euros en frais vétérinaires. Entre les opérations, les médicaments et les soins réguliers, ce sont plus de 8.000 euros qu’il a fallu régler chaque année. Pourtant, la maîtresse de Popsicle ne regrette rien, et serait prête à dépenser “volontiers [8.000 euros] par an pour ses soins vétérinaires toute ma vie. C'est vraiment une chienne incroyable et ma meilleure amie”.



© @explorewithpopsicle / Threads

La petite chienne, qui a déjà subi 3 interventions , doit encore être opérée pour réparer la malformation. Mais cela ne l’empêche pas de vivre une vie normale de toutou. La boule de poils a même voyagé en Alaska et au Canada.

Janessa Dominguez a partagé l’événement avec sa communauté sur le réseau social Threads. Les internautes ont été nombreux à réagir, notamment en partageant leur propre expérience de “pire décision financière”, comme cet abonné qui, photo à l’appui, nous présente son “chat « gratuit » à plus de [25.000 euros] ! C'était aussi la pire décision financière que j'aie jamais prise, et elle en valait la peine”.

Souhaitons à Popsicle et à Janessa un joyeux anniversaire, ainsi que de nombreuses années de bonheur, loin du vétérinaire (que ce soit pour la boule de poils ou sa maîtresse).