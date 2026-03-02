« Je ne pourrais pas rêver d’un meilleur ami », une dame sourde tombée lourdement sur le verglas s'en remet à son chien

Assaillie par la douleur et le désespoir après une chute lors d'une banale balade, une dame atteinte de surdité a pu être secourue grâce à l'alerte donnée par son chien d'assistance. Les aboiements d'Arlo ont attiré l'attention de bons samaritains qui ont aidé sa propriétaire à se relever et à rentrer à la maison.

Sue Davis, 67 ans, habite Wolverhampton en Angleterre. Atteinte de surdité depuis une vingtaine d'années, son quotidien était particulièrement difficile jusqu'à l'arrivée d'Arlo, son chien d'assistance, en 2021. Le Cocker Anglais à la robe noire avait été formé par l'association Hearing Dogs for Deaf People, et la vie de sa maîtresse a changé dès lors. « Il est ma source de réconfort, je sais que je suis en sécurité avec lui », dit-elle à la BBC au sujet du canidé.



Hearing Dogs for Deaf People

Arlo a récemment confirmé le caractère précieux de sa présence aux côtés de son humaine en la sauvant. Ce jour-là, Sue Davis et lui sont sortis en promenade. Alors qu'ils n'étaient qu'à 2 minutes du domicile, la sexagénaire a glissé sur le verglas et est lourdement tombée. Elle ne parvenait plus à se relever.

Plus le temps passait, plus elle s'inquiétait, d'autant plus qu'elle est sous traitement ; Sue Davis doit, en effet, prendre des anticoagulants suite à une insuffisance cardiaque.

Heureusement, elle a tout de suite pu compter sur l'aide de son chien. Le brave Arlo est d'abord resté à ses côtés. « J'ai eu des vertiges et des étourdissements, et je n'arrivais pas à me lever. J'ai éclaté en sanglots et il a compris que quelque chose n'allait pas », raconte-t-elle.

Le quadrupède s'est ensuite mis à aboyer et à faire le loup pour tenter d'attirer l'attention de passants. « Sans Arlo, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Il n'y avait personne d'autre aux alentours. J'aurais donc été obligée de ramper pour aller chercher de l'aide », poursuit sa maîtresse.

« Avoir Arlo est la plus belle chose qui me soit arrivée »

Les cris du Cocker ont été entendus par une dame qui passait par une ruelle voisine. Elle a essayé d'aider Sue Davis à se remettre debout sans y arriver. Un passant est arrivé à son tour et a réussi à la relever, avant de la raccompagner chez elle. La propriétaire d'Arlo s'en est sortie avec quelques contusions.

« Avoir Arlo est la plus belle chose qui me soit arrivée. Il m'aime inconditionnellement, et je l'aime inconditionnellement. Je ne pourrais pas rêver d’un meilleur ami », conclut-elle.