Un refuge propose « le prêt de chien » et c'est un véritable succès pour tout le monde

Pour diverses raisons, certaines personnes qui adorent les chiens n’ont pas la possibilité d’en avoir. Toutefois, depuis quelques semaines, un refuge propose aux bénévoles d’emmener ses toutous avec eux le temps d’une journée, puis de les ramener le soir. Cela permet aux chiens de quitter le chenil, et aux amoureux des bêtes de passer du temps avec un toutou !

Au cours du printemps, la SPCA de Brandywine Valley, organisme de sauvetage aux États-Unis, a mis en place un programme appelé Shelter Skip Day. Le concept est original, peut-être même inédit, car il permet à des personnes « d’emprunter » un chien du refuge pour lui faire passer une bonne journée avant de le ramener au chenil en fin d’après-midi. Cette idée a déjà séduit de nombreux bénévoles.

Au refuge, les toutous disposent de temps de promenade, mais ceux-ci sont généralement insuffisants. Le personnel et les bénévoles doivent s’occuper de tellement d’animaux qu’ils ne peuvent pas offrir autant de moments privilégiés à leurs pensionnaires qu’ils le souhaiteraient. C’est là que le programme Shelter Skip Day prend tout son sens.

Des sorties appréciées

L’objectif est de permettre aux chiens de sortir du refuge en déléguant les promenades à des personnes volontaires. Le personnel fournit les laisses, la nourriture, les jouets, les friandises ou encore les gamelles d’eau aux promeneurs, comme le précisait IOL . Ces derniers sont des bénévoles qui souhaitent donner de leur temps pour permettre aux chiens de prendre l’air.

Ils ont carte blanche pour leur offrir une journée de rêve. Cela peut être une balade dans un endroit spécifique, une journée de jeu dans un parc ou toute autre sortie agréable pour l’animal. Selon les membres du refuge, certaines boules de poils sont épuisées à la fin de la journée après avoir passé un bon moment en extérieur.

Des bénévoles ravis

Ce programme est bénéfique pour les animaux, qui sortent de leur environnement quotidien et prennent une bouffée d’oxygène. Il l’est également pour le personnel du refuge, qui est soulagé.

Enfin, les promeneurs sont aussi gagnants, car certains n’ont pas la possibilité d’avoir leur propre chien. Alors, pour une journée, ils deviennent les garants d’une boule de poils et prennent plaisir à s’en occuper : « Les gens me disent : "Oh, c'est vraiment gentil de ta part de faire ça ", ou me complimentent d'être quelqu'un de bien, mais pour moi, c'est un peu égoïste. J'y prends simplement plaisir », partageait l’un des volontaires.