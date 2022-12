Pourquoi Royal Canin utilise des céréales dans ses recettes ? Alexandre Blavier, directeur de la communication scientifique, nous répond

Royal Canin, fabricant français et fournisseur mondial de nourriture spécialisée pour chats et chiens, a fait le choix d’intégrer des céréales dans ses formules. Pour « comprendre le pourquoi du comment », l’équipe rédactionnelle de Woopets s’est entretenue avec Alexandre Blavier, vétérinaire et directeur de la communication scientifique chez Royal Canin France.

Quelles céréales sont utilisées dans les recettes de Royal Canin ? Qu’est-ce qui explique ce choix ?

Royal Canin utilise principalement 3 céréales : le maïs, le riz et, dans une moindre mesure, l’orge. Les raisons qui expliquent ce choix sont multiples. En effet, les céréales possèdent de véritables qualités nutritionnelles. L’orge, par exemple, est utilisé dans les formules dédiées aux animaux diabétiques, car il apporte de nombreux nutriments essentiels et a un index glycémique extrêmement bas.

Bien que le point de départ soit toujours le besoin de l’animal, il y a également une question de disponibilité sur le marché. Royal Canin se sert des brisures de riz, que l’homme consomme très peu. Ainsi, cela nous permet d’entrer le moins possible en concurrence avec l’alimentation humaine.

Pourquoi considérez-vous que les céréales sont essentielles à la fabrication des croquettes ?

Les céréales ont de réels intérêts nutritionnels pour l’animal. Elles sont sources de fibres, d’antioxydants, de vitamines, de glucides lents et faciles à assimiler, mais aussi de protéines digestibles et d’excellente qualité.

Enfin, les céréales s’avèrent utiles à la fabrication des croquettes. L’amidon constitue le liant entre tous les ingrédients et forme le « squelette » de la croquette.

Les chats et les chiens n’ont-ils pas essentiellement besoin de protéines animales ou de viande ?

Les protéines et la viande sont 2 éléments différents. Premièrement, le chien et le chat n'ont pas exclusivement besoin de protéines d'origine animale, mais d'acides aminés.

L'organisme débite des protéines dans l'intestin et les absorbe sous forme d'acides aminés. Chez le chien, il faut apporter 10 acides aminés au minimum pour qu'il puisse synthétiser tous ceux dont il a besoin, tandis que le chat en réclame au moins 11.

Deuxièmement, dans les idées reçues, un carnivore est fait pour manger de la viande. La définition biologique explique qu’un carnivore est un animal possédant un équipement dentaire et digestif lui permettant de consommer des proies. Certains mangent uniquement des végétaux. Le panda géant, par exemple, appartient au groupe des carnivores, mais se contente de bambou !

Dans la nature, les carnivores se nourrissent de proies et de tout ce qu’ils peuvent trouver pour survivre. Une proie ne contient pas uniquement de la viande. Elle renferme aussi de la graisse, des os, des poils qui servent de fibres, un cerveau qui fait office de source d’acides gras essentiels, etc. Des scientifiques ont comparé l’état de santé des grands carnivores dans les zoos lorsqu’ils étaient nourris avec des morceaux de viande uniquement ou avec des proies entières (mortes). Cette étude a clairement montré que les proies entières constituent une nourriture bien plus équilibrée que la viande seule, qui est carencée en de nombreux nutriments.

Les céréales contribuent à fournir un certain nombre de ces nutriments essentiels.

Quel est le taux de glucides recommandé pour nos compagnons à 4 pattes ? Ces composants peuvent-ils avoir un lien avec l’obésité ?

Royal Canin intègre uniquement des glucides complexes, tels que l’amidon et les fibres, dans ses formules.

Il n’y a pas de recommandation d’apport en glucides optimal pour le chien et le chat. L’intestin a besoin de fibres pour fonctionner correctement. Ces dernières contribuent au transit digestif et à la bonne santé de la flore intestinale. Dans la nature, les carnivores sauvages en ingèrent par le biais des poils de leurs proies et des végétaux, comme l’herbe, les baies, les fruits.

De plus, le glucose représente la première source d’énergie des globules rouges et d’autres organes, comme le cerveau. L’organisme du chat peut fabriquer le glucose à partir des protéines dans un mécanisme physiologique nommé néoglucogenèse. Ce processus s’avère extrêmement coûteux en protéines, parce que son rendement est mauvais.

Théoriquement, le chien peut également profiter de cette néoformation, et donc vivre sans glucides. Toutefois, des études montrent qu’une chienne mise à la reproduction qui suit un régime essentiellement basé sur des protéines, mettra au monde une portée de très petite taille, et sera confrontée à un taux élevé de mortalité néonatale ainsi qu’à des complications. Dans ce cas précis, nous constatons l’intérêt nutritionnel des glucides.

Quant à l’amidon, il est parfaitement digéré par le chien et le chat dès lors qu’il est bien cuit. L’amidon représente une source d’énergie, puisqu’il est constitué de molécules de glucose intriquées les unes dans les autres, que l’organisme va fragmenter et extraire. Un gramme d’amidon fournit 4 kcal (kilocalories), et un gramme de matières grasses 9 kcal. Ce détail est très important, car il permet de comprendre la cause principale de l’obésité chez le chien et le chat : une alimentation trop grasse ou distribuée en quantité excessive par rapport aux besoins de l’animal, et aussi la sédentarisation.

Pour conclure, il ne faut pas oublier que le surpoids et l’obésité conduisent à d’autres maladies, comme le diabète sucré.

Quelle est la position de Royal Canin sur les OGM ?

Royal Canin n’utilise pas d’OGM pour la fabrication de ses aliments. L’entreprise respecte la réglementation européenne, qui stipule qu’un fabricant peut incorporer volontairement des ingrédients contenant des OGM, qu’il doit nécessairement déclarer sur l’emballage ; ou choisir de ne pas en intégrer. Dans ce cas, il n’a pas le droit d’écrire la mention “sans OGM” sur le paquet de croquettes.

À savoir qu’un seuil de tolérance existe. La loi autorise jusqu’à 0,9 % d’OGM parmi les ingrédients d’un aliment « sans OGM ». Le législateur considère que ce taux peut arriver par accident, notamment par contamination entre les champs.

Des substances toxiques, connues sous le nom de « mycotoxines », peuvent se développer sur les céréales. Comment votre entreprise contrôle-t-elle leur présence ?

Comme l’étymologie l’indique, ce sont des toxines sécrétées par des champignons microscopiques. Vous pouvez dès lors imaginer que tout ce qui moisit peut contenir des mycotoxines, comme les céréales utilisées aussi bien dans l’alimentation des animaux de compagnie que dans celle des humains. Parmi les denrées alimentaires que l’Homme consomme, tous les produits à base de céréales, ainsi que la viande (car les animaux ont consommé des céréales et que les mycotoxines se retrouvent de ce fait dans les muscles), les jus de fruits, les fruits comme les pommes, les légumes, etc., peuvent être contaminés par les mycotoxines. Cependant, notre alimentation contient une grande partie de céréales, d’où l’amalgame qui est fait entre ces dernières et les toxines.

Ces composés s’avèrent toxiques à des doses élevées. Dans les céréales que nous utilisons, il y a 6 mycotoxines principales que nous devons surveiller. Royal Canin achète les matières premières auprès de fournisseurs, qui sont des partenaires de long terme. Ces derniers s’engagent à respecter notre cahier des charges très précis. Nos acheteurs internes, véritables experts dans ce domaine, les auditent au moins une fois par an.

La totalité des matières premières est testée et évaluée dès la réception dans nos usines, afin de nous assurer que les fournisseurs ont respecté nos besoins en termes de qualité et de sécurité alimentaire. Comme ces composants sont résistants à la cuisson, il est important pour nous que les matières premières restent saines.

De plus, il n’existe aucune réglementation particulière sur les seuils minimum et maximum des mycotoxines dans la « petfood ». Ce sont des recommandations, que Royal Canin applique comme des exigences. Mieux, le taux maximal accepté par l’entreprise est 10 fois inférieur au seuil recommandé par les législateurs.

Quelles autres idées reçues sur l’utilisation des céréales dans l’alimentation des chats et des chiens souhaitez-vous démystifier ?

Les aliments sans céréales seraient plus riches en protéines qu’en amidon. Ce dernier est utile d’un point de vue nutritionnel et indispensable d’un point de vue technologique. Dans les aliments sans céréales, les céréales sont remplacées par d’autres sources d’amidon : les légumineuses (pommes de terre, patates douces, pois, fèves ou encore manioc). L’amidon de pomme de terre est-il meilleur que l’amidon de maïs ou de riz ? Non.

D’ailleurs, si nous devions classer les composants par ordre de digestibilité décroissante chez le chien et le chat, nous aurions : l’amidon, les matières grasses, puis seulement les protéines. Même chez les carnivores, la protéine est le nutriment qui se digère le moins facilement.

Une autre idée reçue concerne la prétendue toxicité des céréales. Par conséquent, les régimes sans céréales seraient meilleurs pour la santé des chats et des chiens. Une enquête menée par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis suspecte un lien possible entre les régimes sans céréales et une maladie cardiaque chez le chien appelée « cardiomyopathie dilatée ». Si ce lien était confirmé par les études scientifiques, cela confirmerait une nouvelle fois que les céréales sont bénéfiques pour nos carnivores domestiques.

Ensuite, certaines personnes pensent que les céréales provoquent des allergies, en raison de la présence de gluten dans certaines d’entre elles (le blé, et accessoirement le maïs). Le gluten représente la partie protéique du grain. S’il existe des intolérances au gluten dans l’espèce humaine, elles s’avèrent exceptionnelles chez le chien (et uniquement dans 2 ou 3 races) et ne sont quasiment pas rapportées chez le chat.