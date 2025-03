Réformé de l’armée suite à une blessure, cet ancien chien militaire retrouve son ancien maître-chien après un an et demi de séparation

Donnie le Berger Belge Malinois a mené une carrière brillante dans la détection d’explosifs jusqu’à ce qu’il soit blessé et mis à la retraite. En apprenant cette nouvelle, le jeune maître-chien Carlos Aranda a immédiatement lancé les démarches pour récupérer celui qui a été son meilleur ami pendant 3 belles années. En effet, en intégrant la marine militaire américaine (United States Navy), Carlos a choisi de suivre la formation de maître-chien. Donnie, déjà formé, lui a alors été affecté et leur rencontre a eu lieu sur la base de Norfolk, en Virginie. “Ils te mettent avec un chien qui sait ce qu'il fait. Il m'a aidé à devenir le maître-chien que je suis aujourd'hui. Il m'a montré les ficelles du métier”, a confié Carlos dans un entretien accordé à FOX 26 News.

© FOX 26 News

Un duo soudé

Pendant 3 ans, Carlos et Donnie ont travaillé ensemble et ont noué des liens très profonds. Le duo a ainsi participé à une multitude de missions et a même servi à la protection du président des Etats-Unis, rien que ça ! Puis, le jour fatidique de la séparation est arrivé. En effet, un chien militaire n’appartient pas à son maître-chien et peut, à n’importe quel moment, être affecté à un autre soldat. Pour Carlos et Donnie, cette séparation a été un véritable déchirement. Alors que le canidé est resté sur la base de Norfolk, auprès d’un autre maître-chien, Carlos a quant à lui été envoyé à l’autre bout du pays, sur la base aéronavale de Lemoore, en Californie. Pendant un an et demi, les meilleurs amis ont été séparés…

© FOX 26 News

Des retrouvailles tant attendues

Quand il a appris la nouvelle de la retraite anticipée de Donnie, Carlos a immédiatement entamé les démarches pour récupérer son meilleur ami. Malheureusement, les plus de 4500 kilomètres qui les séparent ont rendu les choses plus compliquées que prévu et le jeune homme a dû contacter l’association Paws of War, afin de recevoir de l’aide. En plus d’organiser le voyage de Donnie, cette dernière s’est également engagée à aider Carlos à assurer les soins de son chien. “J’ai hâte de l’emmener à la plage. J’ai hâte de lui offrir un pup cup [NDLR : boisson pour chien]. Je veux l’emmener au parc canin”, a déclaré le jeune homme avec un enthousiasme non dissimulé. Carlos et Donnie sont désormais réunis pour la vie !

© FOX 26 News