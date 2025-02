Ce chien, qui semble faire fuir des moutons, partage en fait une partie de jeu avec eux (vidéo)

Bailey, un Golden Retriever, vit à la campagne au Pays de Galles en compagnie de sa maîtresse Kathrine Jensen. Le duo a pour voisin un troupeau de moutons avec qui l’entente est très cordiale. En effet, le toutou s’est lié d’amitié avec les animaux et n’est jamais contre une partie de jeu partagée. Réciproquement, les bovidés en redemandent.

Bailey n’avait jamais rencontré de tels animaux auparavant. Dans une interview rapportée par Tag 24, sa maîtresse se remémorait la première rencontre entre les quadrupèdes : « Il était très fasciné par eux et restait assis à les regarder pendant des heures près de la clôture », témoignait-elle.

@goldenlifeofbailey / TikTok

Un drôle de jeu

Quand Bailey a compris qu’il pouvait interagir avec ses nouveaux amis, il n’a cessé d’attirer leur attention, parfois de la mauvaise manière : « J'ai essayé de lui expliquer qu'il les effraie quand il aboie, mais je ne suis pas sûr qu'il comprenne [...] Il est tellement excité », affirmait sa propriétaire. Cette dernière continue toutefois de laisser le canidé visiter les bêtes, car celles-ci semblent l’apprécier.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, Bailey est assis en face de ses amis, qui sont cette fois des agneaux. Tous sont proches du chien jusqu’à ce que ce dernier se lève brusquement, les faisant fuir. À première vue, le toutou semble effrayer les moutons, mais il n’en est rien : « Ce que les gens ne peuvent pas voir non plus dans ce très court extrait vidéo, c'est que Bailey et les agneaux revenaient sans cesse au même endroit et recommençaient le même acte encore et encore », déclarait Kathrine.

A lire aussi : Dudley, un chien amputé, remporte un concours et devient symbole de courage

Bailey est simplement ravi de retrouver ses copains, bien qu’il ait une façon singulière de le montrer. De la même manière, les agneaux sont un peu surpris par les gestes brusques de l’animal, mais se rappellent toujours à quel point il est sympathique !