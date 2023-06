Un Golden Retriever fan de caresses devient la star incontournable d'un centre commercial (vidéo)

Nos amis les chiens ont tous leurs propres passe-temps favoris. Pour Dennis, jeune Golden Retriever, il consiste à se rendre au centre commercial en compagnie de ses maîtres. Là-bas, le chiot est traité comme un roi et recharge ses batteries comme nulle part ailleurs !

Le Golden Retriever est la définition de la joie de vivre à l’état pur ! Ce chien amical et affectueux fait de nombreux adeptes chez les adoptants. Il faut dire que leur bonne humeur communicative ne laisse personne insensible…

Le petit Dennis fait partie de ces toutous à la robe dorée, et il fait le bonheur de nombreux internautes sur les réseaux sociaux - mais pas que ! Ses maîtres brésiliens se font une joie de partager leur quotidien en sa compagnie, eux aussi.

Désireux de passer le plus de temps possible avec Dennis, ils le prennent partout avec eux, et l’emmènent régulièrement au centre commercial. « Nous avons commencé à le faire lorsqu’il a reçu tous ses vaccins obligatoires, explique Maju, sa maîtresse, à Newsweek. Nous voulions qu’il vive beaucoup d’expériences différentes. »

Un rituel plein de tendresse

Dennis ne pourrait pas être plus ravi de suivre ses maîtres au centre commercial. Là-bas, il attire l’attention de tous ceux qu’il croise et reçoit d’innombrables caresses ! « Cela rend les gens heureux, parce que Dennis est toujours très amical et prêt à se faire de nouveaux amis », poursuit Maju.

Pour les maîtres de Dennis, c’est également l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes. « En nous promenant dans le centre commercial, nous avons discuté avec la gérante d’une boutique pendant une demi-heure. Elle a un Border Collie du même âge que Dennis, alors nous avons échangé des conseils. Et notre chien s’est fait caresser, bien sûr », raconte Maju.

Dennis semble avoir jeté son dévolu sur cette fameuse boutique. En effet, dès qu’il passe devant celle-ci, il ne peut s’empêcher d’entraîner ses maîtres à l’intérieur ! Le Golden Retriever y est reçu comme un roi…

« À chaque fois que nous y allons, il veut entrer dans cette boutique pour voir ses amis et recevoir de l’affection. Au début, nous nous sommes dit que ce n'était qu'une coïncidence. Puis nous avons commencé à voir que peu importe que nous soyons à côté du magasin ou de l'autre côté du couloir, il nous y entraînait », ajoute Maju.

Le Golden Retriever a de la chance : ses maîtres ne se rendent jamais au centre commercial sans lui, et lui permettent de rendre visite à ses amis de manière régulière. « C’est vraiment mignon de voir qu’il se souvient toujours de leur dire bonjour », conclut sa maîtresse.