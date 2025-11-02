Retrouvée enceinte et attachée à un arbre cette chienne cherche désespérément sa prochaine maison

Lottie a traversé des épreuves très difficiles. Ses rudes aventures ont pris fin lorsqu’une équipe de sauveteurs est venue à sa rencontre, alors qu’elle était encore gestante. Placée au refuge, elle a pu mettre bas en sécurité, mais au moment de son adoption, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

La courageuse chienne n’a pas rencontré le succès escompté, malgré les efforts de son refuge, indiquait Miami Herald. Ses qualités sont nombreuses, mais cela fait 6 mois que Lottie se trouve toujours au refuge, ayant vu ses petits partir dans des familles les uns après les autres.

« Retrouvée attachée à un arbre »

La situation de la chienne était inquiétante, et traduisait une maltraitance évidente. Alors qu’elle était enceinte, la chienne attendait qu’on lui vienne en aide. Cet accompagnement tant attendu est enfin arrivé et l’accouchement a pu se faire. Le personnel du refuge confiait : « Nous avons fourni des soins médicaux aux chiots, et le partenaire les a placés à l’adoption ».

Atlanta Humane Society

« Ses chiots sont partis, il y a longtemps »

Après une période nécessaire passée auprès de ses 10 chiots, Lottie a dû leur dire au revoir. Assez rapidement, ils ont trouvé des familles pour les adopter. En effet, les adoptants sont souvent à la recherche de chiots et ils sont ceux qui rencontrent un plus grand succès dans les refuges.

Actuellement, la grande chienne se trouve encore à l’Atlanta Humane Society et attend que sa chance à elle arrive un jour, le plus rapidement possible.

Atlanta Humane Society

« Elle est douce et enjouée »

Le caractère de la chienne a pourtant tout pour plaire. À la fois « calme et enjouée », Lottie est aussi « habituée à vivre en maison, motivée par les friandises et elle adore les promenades et les câlins ». Son lourd passé ne semble pas avoir d’impact sur sa gentillesse, toujours présente.

« Je suis prête à aller de l’avant »

Les bénévoles qui côtoient Lottie rappelaient que tout n’a pas été rose dans la vie de la chienne, qui est encore en cours d’apprentissage de nombreuses choses qu’elle ne connaît pas. Ils prenaient la parole à la place de la chienne en disant : « Je suis toujours en train de découvrir le monde. Les escaliers et les ascenseurs peuvent être délicats pour moi, je suis parfois nerveuse en voiture et je serais probablement mieux si je suis le seul chien de la maison dans un premier temps ».

Le cas de Lottie est urgent, son refuge l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux et attend que des adoptants se manifestent.