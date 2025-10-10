"Je l’ai vue prendre l’explosif dans sa gueule", une chienne courageuse ronge un bâton de dynamite pour protéger sa maison et lutte pour se rétablir

À la fin du mois d’août dernier, une chienne a sauvé sa famille et ses congénères grâce à un incroyable acte de bravoure. La femelle a saisi un bâton d’explosif jeté par un malfaiteur dans sa maison et l’a rongé jusqu’à ce que la mèche s’éteigne. Elle n’est pas sortie indemne de cette action, mais sa famille prend grand soin d’elle.

Le 24 août dernier, à Lima (Pérou), un homme a passé le bras à travers une ouverture donnant sur l’intérieur d’une maison. Il a lancé une dynamite allumée dans une pièce avant de s’enfuir. Les habitants, Carlos Mesias Zarate et le reste de sa famille, n’ont pas vu le danger, à l’exception de Manchis, leur chienne. Cette dernière a intercepté l’engin explosif et a sauvé tout son foyer.

Nous vous racontions déjà cette histoire folle dans un précédent article où l’intrusion, ainsi que le sauvetage, étaient détaillés. Le jour du drame, seule Manchis se trouvait dans la pièce où le bâton de dynamite a été lancé. Les membres de sa famille, soit une dizaine de personnes ainsi que d’autres chiens, n'avaient aucune idée de ce qui se tramait dans leur propre logement.

NBC News / Youtube

Le prix du courage

Quand Manchis a vu le danger, elle n’a pas hésité à se lancer pour le stopper. Elle a pris l’explosif dans la gueule et l’a rongé. D’après les informations relayées par AOL , l’engin utilisé sert généralement à faire exploser les mines terrestres. Il est effrayant d’imaginer ce qu’il aurait pu causer dans la maison. Heureusement, la femelle croisée Cocker a permis d’éviter ce scénario catastrophique.

Toutefois, sa bravoure n’a pas été sans conséquences. En effet, la pauvre a été brûlée à l’intérieur de la bouche, plus précisément, au niveau des cordes vocales. Lesquelles ont été endommagées après l’incident. Manchis a désormais un aboiement plus rauque qu’autrefois. Elle bénéficie de soins et est actuellement en convalescence.

Une interpellation qui pose question

L’attaque du malfaiteur, enregistrée grâce aux caméras de surveillance, a été rapportée aux autorités par la famille. En tant que journaliste, Carlos Mesias Zarate est persuadé qu’il était la personne visée par l’assaillant. Les policiers locaux ont arrêté un individu lié à cette affaire. Laquelle n’est pas encore conclue et se poursuit.