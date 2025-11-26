Retrouvée en gestation au bord d’une route, cette chienne fait une rencontre déterminante qui lui permet de reprendre confiance en elle

Rachele Miceli est déjà propriétaire de 4 chiens, mais n’a pas hésité une seconde à ouvrir son cœur à une cinquième boule de poils. La chienne en question, âgée de 8 ou 10 ans, était en très mauvaise santé et en gestation. Sa deuxième chance a été une opportunité incroyable.

À 31 ans, cette Italienne est très engagée dans la cause animale, racontait Newsweek. Lorsqu’elle a compris que cette chienne était en danger, sur le bord d’une route, elle a tout de suite agi pour la sauver.

« Merci de m’avoir secourue »

D’emblée reconnaissante, la chienne qui n’avait que « la peau sur les os » et une grosseur qui s’apparentait à une tumeur, a été emmenée chez le vétérinaire en urgence. Son état de santé global était très préoccupant. Rachele expliquait : « Elle avait la peau sur les os, avec les pattes arrière tordues. Elle ne pouvait pas les garder droites, que ce soit debout ou en marchant ». À cause de ses douleurs, la chienne ne pouvait pas se reposer.

« Je pensais que c’était une tumeur »

Rachele pensait en effet que la chienne souffrait d’une « tumeur ». Le vétérinaire a découvert qu’il s’agissait en fait « d’une hernie au niveau de son utérus à moitié effondré à l’intérieur », et quelle était « enceinte de 2 chiots ». Michele nous apprend que la chienne a perdu ses petits au cours de l’opération.

Une ferme conviction

Après son opération, la rémission de celle qui a été nommée LunaNova s’annonçait longue. En grande anémie, la chienne a dû être nourrie de bœuf durant plusieurs jours pour faire remonter son taux de fer. De même, ses dents endommagées par ses années d’errance ont dû être soignées.

Ces semaines durant lesquelles elle a pris soin de LunaNova, Rachele a compris qu’elle voulait garder la chienne à ses côtés pour toujours. Les autres animaux : Pippo, Buddy, Cara, Alesa et Mariocane, ont été ravis de cette nouvelle.

Un changement d’apparence qui signe l’entrée dans une nouvelle vie

La santé de la chienne s’est améliorée de jour en jour et son moral est devenu meilleur également. Faisant officiellement partie de la grande famille de Rachele, elle a définitivement dit adieu à sa vie d’avant. Sa propriétaire, qui lui a apporté une aide exceptionnelle, a été remerciée par les internautes qui encouragent ce type d’action, empreinte d’une générosité pure.