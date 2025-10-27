« Elle n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation » : ils abandonnent leur chienne enceinte et négligée

Nancy a connu le pire côté des humains après avoir été lâchement abandonnée. Les personnes qui devaient prendre soin d’elle l’ont d’abord négligée avant de l’abandonner lâchement. Comble de l’horreur, la pauvre était enceinte de 6 chiots et sur le point de mettre bas. Elle a été prise en charge d’urgence par des sauveteurs.

Nancy, une chienne de type Bouledogue, se remet des derniers mois difficiles au refuge Helping Yorkshire Poundies, basé en Angleterre. Elle a été trouvée dans un mauvais état et sur le point d’accoucher, puis a été prise en charge d’urgence. L’intervention rapide des sauveteurs a permis de la sauver, mais ceux-ci ont eu du mal à se remettre de cet incident.

Pour les bienfaiteurs, récupérer des chiens abandonnés et tenter de les reconstruire fait malheureusement partie du quotidien. Les membres d’Helping Yorkshire Poundies pointent même du doigt une recrudescence des cas d’abandons illégaux. Nancy compte parmi ceux-ci et son histoire est particulièrement difficile.

Seule avec 6 chiots

Pour ses sauveteurs, il se pourrait qu’elle ait appartenu à un éleveur mais que, pour une raison inconnue, ce dernier ait décidé de l’abandonner. La chienne s’est alors retrouvée livrée à elle-même avec 6 chiots dans le ventre. Heureusement, le personnel d’Helping Yorkshire Poundies a accepté de la prendre en charge et lui a fait rapidement passer un examen de santé, ainsi qu’une échographie.

Les vétérinaires ont déterminé qu’un accouchement par césarienne était préférable, alors la femelle a été opérée. 6 chiots sont nés, rapportait The Star . Malgré les conditions de vie difficiles de leur mère, ils étaient en bonne santé. Nancy, en revanche, montrait des signes de négligence passée. Elle était très maigre, ce qui prouvait que ses anciens maîtres ne la nourrissaient pas correctement.

Helping Yorkshire Poundies - HYPS / Facebook

Les bienfaiteurs ont été très peinés par son histoire : « Elle a traversé tellement d'épreuves, elle n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation », écrivait un porte-parole du refuge. Lequel a ajouté qu’elle était désormais choyée par sa famille d’accueil et en bonne santé. Si son passé a été très difficile, ses anges gardiens ne laisseront plus rien lui arriver à présent.