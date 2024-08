Un chat nain trouvé seul dans la rue à l'âge de 5 semaines se voit offrir une chance de vivre une vie meilleure

Un chaton femelle, âgé de quelques semaines seulement, a été trouvé seul dans la rue, puis remis entre les mains bienveillantes de l’équipe d’Odd Cat Sanctuary. Lors de son arrivée, les membres de l’organisation ont tout de suite remarqué qu’il était anormalement petit. En effet, le félin n’affichait que 500 grammes sur la balance.

« Nous avons rapidement compris qu’elle était différente, lorsque tous les autres chatons ont commencé à grandir et qu’elle est restée de la même taille », confie un porte-parole de l’association à Love Meow.

© The Odd Cat Sanctuary

Munchkin restera toujours petite

La boule de poils, baptisée Munchkin [certainement pour faire référence à la race du même nom qui est courte sur pattes], s’est montrée très amicale et affectueuse avec les bénévoles. Curieuse, elle a adoré explorer son nouvel environnement.

Au sein de la structure d’accueil, la jeune chatte a pris plaisir à s’amuser avec d’autres petits félins, même s’ils faisaient 2 fois sa taille.

© The Odd Cat Sanctuary

« Elle est née avec un trouble génétique qui fait qu’elle restera toujours petite », expliquent ses sauveurs. Par la suite, Munchkin a été placée en famille d’accueil. Elle aimait particulièrement se dorer la pilule au soleil, et suivre son bienfaiteur comme son ombre.

Il lui a fallu du temps pour atteindre le poids d’un kilo. Mais rassurez-vous, Munchkin s’est toujours bien portée !

© The Odd Cat Sanctuary

Le petit chat vit sa meilleure vie

Sachant combien elle adorait la compagnie des humains et des autres animaux, les membres de l’association espéraient vivement lui trouver le foyer idéal pour la vie.

Lorsqu’une personne – ayant déjà adopté un chat auprès de cet organisme – a proposé de lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur, ils ont su que ces 2 âmes étaient faites l’une pour l’autre.

© The Odd Cat Sanctuary

Renommée Suki, la boule de poils s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement.

Elle s’est liée d’amitié avec l’autre félin de la famille, ainsi que les 3 chiens. Elle les suit dans leurs pitreries, et savoure chaque jour passé à leurs côtés.

© The Odd Cat Sanctuary

« Elle vit la meilleure vie possible avec ses frères et sœurs, les chiens et le chat, déclarent ses adoptants, encore petite aujourd’hui, elle est joueuse et douce. »

Avant d’être prise en charge par l’Odd Cat Sanctuary, Suki avait subi l’errance et la solitude. Désormais, elle ne se sent jamais seule et s'avère tout simplement heureuse !

© The Odd Cat Sanctuary